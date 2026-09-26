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Jay-Z涉性侵案翻轉 女子認指控不實：從未見過對方

編譯尤寶琪／綜合報導
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指控饒舌歌手Jay-Z性侵的匿名女子撤回指控，並在法庭文件中聲明指控不實，表示其...
指控饒舌歌手Jay-Z性侵的匿名女子撤回指控，並在法庭文件中聲明指控不實，表示其實從未見過Jay-Z本人。(路透資料照片)

指控饒舌歌手Jay-Z性侵的匿名女子(Jane Doe)，正式撤回指控，並在法庭文件中聲明其指控不實，表示其實從未見過Jay-Z本人。

「肖恩『Jay-Z』卡特(Shawn 'Jay-Z' Carter)從未性侵我。我從未見過卡特先生，也從未與他交談過。卡特先生從未對我有過任何不當行為。」這位匿名女子在長達12頁的聲明中寫道，「我對卡特先生的所有指控均不屬實」。

該名女子表示，她明白自己「虛假的指控給卡特先生造成了巨大，且永遠無法完全彌補的痛苦、折磨和傷害。」

該名女子先前聲稱，她曾遭Jay-Z與尚恩「吹牛老爹」康姆斯(Sean "Diddy" Combs)的性侵，且當下還有第三人在場。最初的訴訟於2024年10月提起，並於2024年12月修改，將Jay-Z也列為被告。訴訟稱，該名女子在十幾歲時受邀參加MTV音樂錄影帶大獎的慶功派對。她聲稱，在派對上喝了一杯酒後，她開始感到頭暈，於是躺了下來。隨後，Jay-Z、「吹牛老爹」和另一名女子進入了房間，兩人當著那名女子的面性侵了她。

在撤回對Jay-Z指控的聲明中，該名女子表示，她曾在臉書上看到一則尋找可能對「吹牛老爹」提出性侵指控的人之廣告。「吹牛老爹」目前因與賣淫相關的指控正在服刑四年。她說，這則廣告讓她想起了青少年時期被性侵的經歷，而當她聯繫廣告上的公司時，對方將她轉介給巴茲比律師事務所(Buzbee Law Firm)。

這名女子表示，最初的訴訟是由東尼·巴茲比及其律師事務所，在她不知情的情況下於2024年10月提出。

Jay-Z否認所有指控，並控告該女子、巴茲比及其位於德州的律師事務所，指控他們合謀迫使他祕密達成財務和解。Jay-Z聲稱，在他拒絕支付巴茲比於2024年10月發出的「敲詐勒索函」後，被改列為被告。

精華 FAQ

  • 她在法庭文件中正式撤回指控，並明確承認先前對Jay-Z的性侵說法不實，表示自己從未見過對方，也從未與他有任何接觸。

  • 她表示自己從未見過Shawn 'Jay-Z' Carter，也沒有和他交談過，強調Jay-Z從未對她做出任何不當行為，先前所有指控都不屬實。

  • Jay-Z一方面否認所有指控，另一方面對女子、巴茲比及其律師事務所提告，指控他們合謀逼迫他祕密和解，並稱自己遭到敲詐。

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