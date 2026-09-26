我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

泰勒絲執導新MV 「格雷女」達珂塔強生、影帝柯林法洛都來助陣

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲(中)新MV集結達珂塔強生(左)及奧斯卡影帝柯林法洛(右)共同演出。(取材...
泰勒絲(中)新MV集結達珂塔強生(左)及奧斯卡影帝柯林法洛(右)共同演出。(取材自Instagram)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）新歌再出招，這次不只音樂有話題，連MV都找來兩位好萊塢大咖助陣。泰勒絲最新單曲「Patient Zero」25日正式推出，同步曝光電影感十足的MV預告，找來「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）及奧斯卡影帝柯林法洛（Colin Farrell）共同演出，三大明星罕見同框，瞬間掀起全球討論。

「Patient Zero」收錄在泰勒絲最新推出的「The Life of a Showgirl：The Encore」，其中最受矚目的「Patient Zero」，內容聚焦一段令人想逃離的有毒關係。泰勒絲受訪時透露，歌曲靈感來自她與朋友聊天時，談到一名舊情人曾提出一個相當尷尬的感情要求，讓她進一步發展成歌曲故事。

相比歌曲內容，MV更成為這次宣傳的最大彩蛋。泰勒絲不只擔任主演，更親自執導。最新曝光的短短預告中，泰勒絲與達珂塔強生多次同框，包括兩人隔著洗手台對望、一起跳入水中，以及並肩站在墓地等畫面，氣氛神祕又帶有濃厚懸疑感。

柯林法洛則在預告後段現身，只見他從一輛車走出，接著與泰勒絲、達珂塔強生碰面，三人全都穿著黑色服裝，讓外界更加好奇MV究竟藏著什麼故事。泰勒絲也透過社群及節目曝光更多畫面，吊足粉絲胃口。

值得一提的是，達珂塔強生與泰勒絲本來就是多年好友，這次首次在MV中正式合作，達珂塔受訪時形容兩人合作「非常棒」，直言很享受這次拍攝。

而泰勒絲此次又選擇在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）首播MV，也讓這次作品更添話題。她不僅將在頒獎典禮上亮相，還將成為首位獲頒「Artist-Director Award」的藝人，肯定她近年在音樂影像創作上的表現。

泰勒絲在新MV中不只擔任主演，更親自執導。(取材自Instagram)
泰勒絲在新MV中不只擔任主演，更親自執導。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 最大亮點是新單曲Patient Zero同步曝光電影感MV預告，且邀來達珂塔強生與柯林法洛共同演出，讓泰勒絲、兩位好萊塢大咖首度罕見同框，立刻成為討論焦點。

  • 泰勒絲表示，歌曲靈感源自她與朋友聊天時談到一名舊情人提出的尷尬感情要求，之後她把這段經驗延伸成故事，內容聚焦一段令人想逃離的有毒關係。

  • 這支MV由泰勒絲親自執導，預告中她與達珂塔強生、柯林法洛都以黑色造型登場；此外她還選在VMAs首播作品，並將成為首位獲頒Artist-Director Award的藝人。

泰勒絲 好萊塢 奧斯卡

上一則

魏大勛、羅雲熙獻聲 演員中秋晚會開唱挨酸 評價兩極

下一則

井柏然合體劉雯 當眾被喊Luke 「早春」CP粉不滿

延伸閱讀

泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」

泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」
泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購

泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購
泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋

泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋
黑色丁字褲一覽無遺 達科塔強生電影首映 火辣吸睛

黑色丁字褲一覽無遺 達科塔強生電影首映 火辣吸睛

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了