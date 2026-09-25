我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國境內就能感受濃濃歐風 7個異國風城市 加州上榜2個

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

跟2個珍妮佛離婚2次 班艾佛列克被兒女嘲諷：你是情感專家嗎？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢男星班艾佛列克。（歐新社）
好萊塢男星班艾佛列克。（歐新社）

好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）曾與珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）結婚，兩段婚姻最終都以離婚收場。近日他上節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)時笑稱，過往感情經歷如今反而成為三個孩子吐槽他的題材。

班艾佛列克與第一任妻子珍妮佛嘉納育有20歲女兒Violet、17歲女兒Seraphina及14歲兒子Samuel。他透露，孩子平時會談論朋友、感情與各種人際關係，自己有時也會想分享人生經驗，沒想到17歲的孩子當場轉頭反問：「喔，所以你是情感專家嗎？」

班艾佛列克與珍妮佛嘉納2005年結婚，2015年宣布分居，2018年離婚。2022年，他與珍妮佛洛佩茲結婚，但婚姻維持不到兩年便告終。

談到孩子如何拿他的情史開玩笑，班艾佛列克又分享一次逛書店的經歷。他說，當時兩人正在隨意瀏覽書籍，看到一本法國作家所寫、名為「I'm Sorry for Everything」（我為一切感到抱歉）的書，孩子立即面無表情地對他說：「喔，看啊，爸爸，這就是你的自傳。」

班艾佛列克講到這裡笑了出來，並表示自己其實「很驕傲」，因為孩子的吐槽不僅幽默，連時機都抓得非常準。

除了珍妮佛嘉納與珍妮佛洛佩茲，班艾佛列克過去的交往對象還包括葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）等女星。他與珍妮佛洛佩茲離婚後，至今沒有公開新的戀情。今年稍早，模特兒布魯克斯娜德（Brooks Nader）也曾否認與他的戀愛傳聞，透過Instagram留言表示：「我這輩子從沒見過他。」

精華 FAQ

  • 因為他曾與珍妮佛嘉納、珍妮佛洛佩茲兩度婚姻失敗，孩子們知道這段往事後，便常拿來調侃他，連他想分享感情建議時也會被反問。

  • 他說自己想和孩子談人生與人際關係時，17歲的孩子立刻回問：「喔，所以你是情感專家嗎？」讓他當場感受到孩子的機智與諷刺。

  • 他和孩子逛書店時看到一本名為《I'm Sorry for Everything》的法國作家作品，孩子馬上面無表情地說這就是爸爸的自傳，讓他覺得既好笑又很準。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 好萊塢

上一則

羅雲熙、魏大勛跨界獻聲…中秋晚會「全是演員唱歌」衝熱搜 網友酸爆

延伸閱讀

湯姆布雷迪離婚真相？新書：吉賽兒邦辰算命完說「我們不適合」

湯姆布雷迪離婚真相？新書：吉賽兒邦辰算命完說「我們不適合」
「辣妹過招」亞曼達塞佛瑞宣布離婚：我們分居很久了

「辣妹過招」亞曼達塞佛瑞宣布離婚：我們分居很久了
最帥展招離婚2次 女兒求同台露面 被回絕「妳又不會紅」

最帥展招離婚2次 女兒求同台露面 被回絕「妳又不會紅」
蔣友柏生日求婚助理成功 跨過50歲家族魔咒

蔣友柏生日求婚助理成功 跨過50歲家族魔咒

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30

超人氣

更多 >
吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級