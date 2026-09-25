跟2個珍妮佛離婚2次 班艾佛列克被兒女嘲諷：你是情感專家嗎？

好萊塢男星班艾佛列克。（歐新社）

好萊塢 男星班艾佛列克 （Ben Affleck）曾與珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）、珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）結婚，兩段婚姻最終都以離婚收場。近日他上節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)時笑稱，過往感情經歷如今反而成為三個孩子吐槽他的題材。

班艾佛列克與第一任妻子珍妮佛嘉納育有20歲女兒Violet、17歲女兒Seraphina及14歲兒子Samuel。他透露，孩子平時會談論朋友、感情與各種人際關係，自己有時也會想分享人生經驗，沒想到17歲的孩子當場轉頭反問：「喔，所以你是情感專家嗎？」

班艾佛列克與珍妮佛嘉納2005年結婚，2015年宣布分居，2018年離婚。2022年，他與珍妮佛洛佩茲結婚，但婚姻維持不到兩年便告終。

談到孩子如何拿他的情史開玩笑，班艾佛列克又分享一次逛書店的經歷。他說，當時兩人正在隨意瀏覽書籍，看到一本法國作家所寫、名為「I'm Sorry for Everything」（我為一切感到抱歉）的書，孩子立即面無表情地對他說：「喔，看啊，爸爸，這就是你的自傳。」

班艾佛列克講到這裡笑了出來，並表示自己其實「很驕傲」，因為孩子的吐槽不僅幽默，連時機都抓得非常準。

除了珍妮佛嘉納與珍妮佛洛佩茲，班艾佛列克過去的交往對象還包括葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）等女星。他與珍妮佛洛佩茲離婚後，至今沒有公開新的戀情。今年稍早，模特兒布魯克斯娜德（Brooks Nader）也曾否認與他的戀愛傳聞，透過Instagram留言表示：「我這輩子從沒見過他。」