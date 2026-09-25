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泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」

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泰勒絲日前親睹丈夫凱爾西達陣，指著婚戒慶賀。（美聯社）
泰勒絲日前親睹丈夫凱爾西達陣，指著婚戒慶賀。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）推出新歌〈Cleveland!〉，歌曲收錄於《The Life of a Showgirl: The Encore》，歌詞多次提及新婚老公、堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）球星凱爾西（Travis Kelce），包括他的家鄉克里夫蘭高地（Cleveland Heights）、與哥哥傑森（Jason Kelce）共同主持的Podcast《New Heights》，以及兩人7月3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行的婚禮。

〈Cleveland!〉於25日凌晨推出，歌名似乎取自凱爾西的家鄉俄亥俄州克里夫蘭高地。

泰勒絲在歌中唱道：「我的寶貝喜歡他喜歡的／他已經帶我去克里夫蘭／還帶我看了The Heights！」隨後又唱：「所以你愛怎麼恨就怎麼恨／這就是我生命中的摯愛。」

歌詞還寫道：「我的味道需要慢慢習慣，但我是他的最愛料理。」泰勒絲也唱到凱爾西帶她去看「那棟有門廊的房子」，稱那裡就是他童年生活過的地方。

面對外界對她的批評，泰勒絲在歌中也毫不避諱。她提到有人認為她「很虛假」，甚至認為凱爾西「可以找一個更年輕的人」，她承認自己「可以理解他們為什麼這麼說」，但這些話並不影響凱爾西對她的感情。

歌曲接近尾聲時，泰勒絲唱道：「你只需要在全世界找到一個人／不覺得你完全令人難以忍受／而我要宣布一件重要的事／我找到了！」最後一句「現在我穿上白色」，則被視為直接呼應兩人7月3日的婚禮。

〈Cleveland!〉是《The Life of a Showgirl: The Encore》4首新歌之一，另外3首為〈Patient Zero〉、〈Pink Clouding〉及〈Babylon〉。泰勒絲與長期合作夥伴馬丁．馬克斯（Max Martin）及Shellback在瑞典共同創作、製作這4首歌曲。她此前表示，新歌源自她對歌迷熱情支持及慶祝《The Life of a Showgirl》的「純粹感激」。

泰勒絲與36歲的凱爾西7月3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行婚禮。這次推出新歌，也再次延續她過去在作品中描寫凱爾西的做法。

泰勒絲將於本周日舉行的2026年MTV音樂錄影帶大獎登場，並首播〈Patient Zero〉音樂錄影帶，MV由達科塔強生（Dakota Johnson）及柯林法洛（Colin Farrell）主演。

精華 FAQ

  • 這首歌主要是泰勒絲對新婚老公凱爾西的甜蜜告白，歌詞提到他的家鄉、Podcast《New Heights》與婚禮情景，也表達她找到生命中的摯愛。

  • 歌詞點名克里夫蘭高地、與哥哥共同主持的《New Heights》，還寫到凱爾西帶她去看童年住過的有門廊房子，並呼應兩人7月3日的婚禮。

  • 〈Cleveland!〉是《The Life of a Showgirl: The Encore》4首新歌之一，泰勒絲將在2026年MTV音樂錄影帶大獎登場，並首播〈Patient Zero〉MV。

泰勒絲 俄亥俄州

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