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泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋

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美國流行天后泰勒絲。（路透）
美國流行天后泰勒絲。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）推出《The Life of a Showgirl: The Encore》豪華版，新增〈Patient Zero〉、〈Cleveland!〉、〈Pink Clouding〉與〈Babylon〉4首歌，讓歌迷再次投入「彩蛋尋寶」。其中〈Cleveland!〉大方寫下與丈夫凱爾西（Travis Kelce）的感情，提及他的家鄉俄亥俄州克里夫蘭高地（Cleveland Heights），並暗示兩人今年7月3日結婚。

Page Six報導，泰勒絲說，希望歌迷喜歡這些作品，因為歌曲源自她對歌迷熱情支持及慶祝專輯的「純粹感激」。

〈Cleveland!〉成為最受矚目的「凱爾西彩蛋」。泰勒絲唱道，外界總是批評她的舞蹈、外貌和穿衣風格，但這些都不重要，因為「我的寶貝喜歡他喜歡的」。她提到：「他已經帶我去克里夫蘭，帶我看了The Heights！」接著唱道：「所以你愛怎麼恨就怎麼恨，這就是我一生的摯愛。」她還唱著：「你只需要在全世界找到一個人，不覺得你完全令人難以忍受，而我要宣布一件重要的事，我找到了！」

歌曲尾聲，她又唱到自己「現在穿著白色」，被解讀為呼應兩人7月3日的婚禮。

〈Patient Zero〉則描述她與前任的現任女友成為朋友。歌中所謂「patient zero」（零號病人），是指最先受到這段感情傷害與操控的人。泰勒絲唱道，如果對方厭倦了這名男子，「我懂你，我就是零號病人」。文章認為，這首歌似乎是在向曾與她前任交往、並向她傾訴感情問題的人喊話，但並未指明歌曲對象。

〈Pink Clouding〉則延續泰勒絲作品中「有罪的壞人」形象。歌曲名稱源自成癮復原初期的一種狀態，形容強烈的亢奮、樂觀及不切實際的自信。她唱道：「當時我們都不知道，我是個騙子。」接著承認，享受對方愛上自己、許下承諾的感覺，卻是在「pink clouding」狀態下沉醉其中。

她也為自己曾讓戀人或朋友抱有期待、最後卻毫無解釋地離開而道歉：「我希望你明白，我這種麻煩不值得你承受／而我對待你的方式，你從來都不應該承受。」文章提出一種可能性，這首歌是否也能解釋她與昔日好友卡莉．克勞斯（Karlie Kloss）在婚禮前重新和好的關係，不過泰勒絲並未公開證實。

最後一首〈Babylon〉，則再次出現她作品中的「巴比倫」意象。歌迷可能會聯想到她在《Folklore》專輯歌曲〈cowboy like me〉中唱到：「現在你像巴比倫空中花園一樣掛在我的唇邊。」兩首歌被認為可以視為同一段故事的不同面向，描寫一段感情因其中一方對成功與金錢的渴望而逐漸崩解。不過文章也指出，泰勒絲的歌曲未必都有現實人物或事件作為靈感，也可能單純是她的故事創作。

精華 FAQ

  • 她推出《The Life of a Showgirl: The Encore》豪華版，新增〈Patient Zero〉、〈Cleveland!〉、〈Pink Clouding〉與〈Babylon〉4首作品，再度掀起歌迷解讀彩蛋的熱潮。

  • 因為歌詞直接提到他的家鄉克里夫蘭高地，也寫到他帶她去克里夫蘭、去The Heights，並以「現在穿著白色」被聯想到兩人7月3日的婚禮。

  • 〈Patient Zero〉描寫她與前任的現任女友成為朋友，並自稱是最先受傷的人；〈Pink Clouding〉則談她沉醉於被愛與承諾的感覺，同時承認自己曾讓別人失望。

泰勒絲 俄亥俄州

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