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遭紅髮艾德除名 饒舌歌手麥可莫辦巡演繼續發聲

編譯俞仲慈／綜合報導
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饒舌歌手麥可莫宣布舉辦「自由巴勒斯坦」巡迴演唱會。(美聯社)
饒舌歌手麥可莫宣布舉辦「自由巴勒斯坦」巡迴演唱會。(美聯社)

饒舌歌手麥可莫(Macklemore)因在英國搖滾歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)巡迴演唱會表態力挺巴勒斯坦，而被踢出巡演名單，不過麥可莫非但沒有退縮，還宣布舉辦「自由巴勒斯坦」(Free Palestine)巡迴演唱會。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，麥克莫透過社交平台發文指出：「這是一個充滿動力的時刻，還有很多工作要做，所以我們決定巡演。」

儘管藝人名單和演出日期等細節尚未公布，不過麥克莫強調：「過去一周來，我一直在聯繫那些利用個人舞台挺身而出、聲援巴勒斯坦人的藝人，無論後果如何，這些藝人明白，如果我們只在安全情況下使用平台，那麼這些平台就毫無意義。」

本月4日在新澤西州大都會人壽體育場演唱會，當時受邀擔任紅髮艾德「The Loop」巡演開場嘉賓的麥克莫站在台上向全場歌迷強調：「我之所以參加這次巡演，其中一個原因就是我要站在美國各地舞台和體育場，說出對我來說意義非凡的兩個字：Free Palestine。」

不料此番言論導致麥克莫被紅髮艾德美國場巡迴陣容除名，隨後麥克莫對外透露，紅髮艾德告訴他，吉列體育場和新英格蘭愛國者隊老闆克拉夫特(Robert Kraft)聯手其他場館老闆，向紅髮艾德施壓，揚言如果麥克莫繼續參加巡演，將阻止其演出。

在麥克莫被踢出巡演名單後，包括歌手亞倫羅威(Aaron Rowe)、菲尼亞斯奧康奈爾(Finneas Baird O'Connell)以及愛爾蘭樂團Beoga、丹麥盧卡斯葛拉漢樂團(Lukas Graham)等也決定退出。

本月19日，也就是爭議後舉行的首場巡演，紅髮艾德在費城林肯金融球場一開場就向歌迷致歉：「我犯了錯誤，我真的非常、非常抱歉。」而且稍早前透過社群平台強調，取消麥克莫演出是主辦方的決定。

精華 FAQ

  • 他在演出時公開表示要在美國各地舞台說出「Free Palestine」，明確聲援巴勒斯坦，之後因這番立場遭巡演陣容移除。

  • 他沒有退縮，反而透過社群宣布將舉辦「自由巴勒斯坦」巡迴演唱會，並表示這是持續發聲、利用舞台表態的重要時刻。

  • 除麥克莫被踢出外，亞倫羅威、芬尼亞斯、Beoga與Lukas Graham等也相繼退出；紅髮艾德在後續首場演出時公開道歉。

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