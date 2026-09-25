強尼戴普回歸好萊塢 新片「白日酒徒」預告角色成謎

好萊塢男星強尼戴普的一舉一動仍受到廣大影迷關注。(歐新社資料照片)

曾以「傑克船長」等經典角色風靡全球的好萊塢 男星強尼戴普（Johnny Depp）真的回來了。由他主演的新片「白日酒徒」（Day Drinker）近日釋出首支正式預告，戴普化身神祕乘客，與女星瑪德琳克萊恩（Madelyn Cline）、奧斯卡 影后潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）捲入一場充滿犯罪、復仇與超自然元素的危險事件。預告一曝光，立即成為影壇焦點。

「白日酒徒」由「蜘蛛人 驚奇再起」導演馬克韋布（Marc Webb）執導，故事從一艘私人遊艇展開。瑪德琳克萊恩飾演的酒保，在船上遇見由戴普飾演的神祕男子，原本看似普通的邂逅，卻逐漸將兩人捲入克魯茲飾演的危險犯罪人物所主導的黑暗世界。

預告中，戴普頂著灰白頭髮登場，神情陰沉，還以一句「我的故事？也許是一個復仇故事」開場，隨後畫面快速切換槍戰、暴力衝突與詭異場景，讓外界對他究竟是什麼身分充滿好奇。

值得注意的是，這不只是戴普又一部新片，更被媒體視為他重返好萊塢主流電影的重要作品。自2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」後，戴普雖然仍有「杜巴利伯爵夫人」等作品，但主要以歐洲電影、獨立製作或導演作品為主。「白日酒徒」則是他近年再次主演的大型好萊塢商業電影。

此外，「白日酒徒」也是戴普與潘妮洛普第四度合作，兩人過去曾共同演出「神鬼奇航4：幽靈海」、「醉後大丈夫」及「東方快車謀殺案」等作品，這次再度搭檔也格外受到影迷關注。電影目前預定2027年3月26日在美國院線上映。

這次首支預告沒有急著揭開戴普角色的全部底牌，反而以神祕身分、復仇情節及超自然氛圍吊足胃口。對闊別主流好萊塢大製作多年的戴普而言，「白日酒徒」能否成為他重返商業電影市場的重要一步，也成為影片正式上映前最受矚目的話題之一。

強尼戴普主演的新片「白日酒徒」近日釋出首支正式預告。(取材自獅門影業)