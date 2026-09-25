蓋瑞歐德曼回「外放特務組」 戒垃圾食物拒菸酒

蓋瑞歐德曼日前出席「外放特務組」首映。(圖／Apple TV提供)

現年68歲的奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)近期回歸影集「外放特務組」(Slow Horses)第六季，再度化身滿嘴髒話、邋遢又難搞的情報頭子傑克森藍柏。他笑說自己和角色一樣都熱愛吃垃圾食物，但隨著年紀漸長，現在盡量避免，「我確實喜歡垃圾食物！但現在我甚至不抽菸也不喝酒了」。

他笑說，自己現在個性軟化不少，比角色藍柏溫和得多：「他對人非常直接，而現在的我完全不想面對任何衝突。生命太短暫了，也許我年輕的時候喜歡折騰一下，但現在我絕不想傷害別人的感受。」

不過蓋瑞歐德曼坦言，除了「外放特務組」外，過去也曾演過「哈利波特 」、「蝙蝠俠」等跨度極長的角色，但自己完全沒有因為連續六季演出同一個角色而染上壞習慣，更開玩笑直說：「我自1971年以來就沒放過屁了。」

蓋瑞歐德曼也表示，在六季的拍攝空檔，令他最懷念的是團隊的陪伴和情誼：「我們這群演員與劇組人員，在這六年裡建立起來的團隊，就像一個大家庭一樣。」

蓋瑞歐德曼坦言，「外放特務組」是他拍攝過最久的劇集：「我無法想像有什麼比在一部播很久的影集裡，和一群你合不來或不喜歡的人一起工作更慘的事了，我覺得那一定很痛苦，所以這種氛圍確實支撐著我。」他笑說：「所以每次隨著新一季準備開拍、我的開工日期將近，我會感到相當興奮。」