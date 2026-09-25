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黑色丁字褲一覽無遺 達科塔強生電影首映 火辣吸睛

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喬許哈奈特（左）與達科塔強生出席「「不存在的罪人」」倫敦首映。（美聯社）
喬許哈奈特（左）與達科塔強生出席「「不存在的罪人」」倫敦首映。（美聯社）

美國女星達科塔強生（Dakota Johnson）24日在英國倫敦出席電影「不存在的罪人」（Verity）首映會時，以一襲幾乎全透視蕾絲長禮服登上紅毯，黑色胸罩及丁字褲若隱若現，成為現場焦點。

達科塔強生將長髮自然垂下，身穿深V領、及地的米白色蕾絲禮服，薄透材質讓內搭的黑色內衣褲清晰可見，造型大膽吸睛。

達科塔強生在電影中飾演陷入困境的作家洛溫艾許莉（Lowen Ashleigh）。「不存在的罪人」改編自作家柯琳胡佛（Colleen Hoover）的心理驚悚小說，故事描述洛溫受聘於傑瑞米克勞福德（Jeremy Crawford），替因車禍重傷的妻子、暢銷作家薇莉蒂・克勞福德（Verity Crawford）完成系列小說的剩餘作品。電影將於10月2日上映。

達科塔強生也宣布參演泰勒絲（Taylor Swift）婚後首支單曲「Patient Zero」音樂錄影帶。

太陽報指出，達科塔與泰勒絲關係密切，並曾於7月出席泰勒絲的婚禮。婚禮期間，達科塔也被傳與饒舌歌手Machine Gun Kelly互動頻繁。

達科塔強生黑色內在美若隱若現。（美聯社）
達科塔強生黑色內在美若隱若現。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她以深V領、及地的米白色蕾絲長禮服登上紅毯，材質幾乎全透視，讓內搭的黑色胸罩與丁字褲清晰可見，整體風格十分大膽吸睛。

  • 電影改編自柯琳胡佛的心理驚悚小說，達科塔飾演作家洛溫艾許莉，劇情描述她受聘替重傷的暢銷作家薇莉蒂完成未竟作品，將於10月2日上映。

  • 內文指出她將參演泰勒絲婚後首支單曲〈Patient Zero〉的音樂錄影帶，且兩人關係密切；此外，消息人士也稱她與Machine Gun Kelly在婚禮後互動頻繁。

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