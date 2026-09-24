羅賓威廉斯12年 AI造假影片頻出現 女兒盼「讓他安息」

羅賓威廉斯過世12年，網路上不斷出現AI生成影片。圖為羅賓威廉斯2013年的照片。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 羅賓威廉斯女兒呼籲停止散布AI造假影片。

羅賓威廉斯女兒呼籲停止散布AI造假影片。 重點二： 她痛批冒牌內容失真，要求讓父親安息。

她痛批冒牌內容失真，要求讓父親安息。 重點三：家屬曾重啟IG帳號，反擊聲音肖像遭濫用。

已故美國喜劇泰斗羅賓威廉斯（Robin Williams）的女兒柔達（Zelda Williams），近日再次針對網路流傳的父親AI生成影片發聲，呼籲大眾停止散布這類內容。

羅賓威廉斯曾演出「心靈捕手」（Good Will Hunting）、「春風化雨」（Dead Poets Society）、「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire）等多部電影，2014年逝世，至今已12年，終年63歲。近年隨著生成式AI發展，他的聲音與外貌多次被網友用於製作AI影片。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，柔達在社群平台X發文指出，網路流傳一段「號稱」是「私人影片」的內容，「顯然是人工智慧 （AI）生成，而且還不是很高明的AI」。

執導過「麗莎弗蘭肯斯坦」（Lisa Frankenstein）的柔達寫說：「任何自稱是粉絲還相信這種東西的人，顯然只把他（羅賓威廉斯）的電影開靜音在看，因為這個聲音又機械又糟糕。」

她說：「話雖如此，是人類讓機器做出這種東西，對這些人我只有一句話：請不要把他扯進你們的妄想胡扯中，讓他好好安息。如果你無法不用一個亡者來讓你的立場看起來更有說服力，那麼請告訴我：現在究竟是誰在媒體上操縱大眾？」

柔達接著說：「我真討厭這個爛泥潭般的App。現在這裡大多是機器人（bots），以及甘願被機器人騙的人，所以我也不知道自己為什麼還要回來澄清，但我愛我爸，所以我會這麼做。他已經離開，不代表他成了你們的傀儡。請有點羞恥心。」

這並不是柔達第一次針對AI發表看法。早在2025年10月，她就在Instagram（IG）發文說：「拜託，別再傳AI做的爸爸影片給我。」

她當時說：「別再以為我會想看，或能理解，我並不想，也不會，如果各位只是想惡作劇，我看過更糟的，我會直接封鎖再繼續生活。但拜託，如果大家還有點良心，就別這樣對待他，也別這樣對我、甚至對大家。真的夠了，這很蠢，既浪費時間又浪費精力，而且相信我，這絕對不是他想看到的。」

就在上個月，柔達和兄弟薩克（Zak）、柯迪（Cody）一起重啟了父親的IG帳號，試圖「反擊平台上對他聲音與肖像日益猖獗的AI濫用行為」。