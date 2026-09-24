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桃莉芭頓遺產爭奪戰 前保全姪子否認恐嚇勒索「只是開玩笑」

編譯彭馨儀／綜合報導
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桃莉芭頓遺產爭奪戰，前保全姪子否認自己「從未威脅過任何人」；圖為桃莉芭頓2023...
桃莉芭頓遺產爭奪戰，前保全姪子否認自己「從未威脅過任何人」；圖為桃莉芭頓2023年11月在田納西州表演 。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：桃莉芭頓姪子西弗否認曾威脅勒索，稱限制令是公關噱頭。
  • 重點二：法庭文件指他以軍火與殺手字眼傳訊，並要求金錢屈服。
  • 重點三：遺產管理人指其言行已擾亂工作環境，並影響品牌合作。

桃莉芭頓(Dolly Parton)的姪子西弗(Bryan Seaver)在收到已故姑姑遺產管理人送達的臨時限制令後首度公開發聲，聲稱自己「從未威脅過任何人」。

據「眾生相」(PEOPLE)雜誌報導，西弗曾擔任桃莉的保全主管超過20年，9月15日遭解雇。他向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，這項限制令純屬「虛假且不折不扣的公關噱頭」。他解釋，「桃莉叫我『她的殺手』，這是我們之間的玩笑。我是她的『小忍者』，經紀人諾澤爾(Danny Nozell)卻斷章取義，誤以為我在威脅他。」

據「眾生相」獲得的法庭文件顯示，西弗在9月3日電郵中自稱為向海地警方出售2700萬元軍火的殺手，並寫下「我只會打仗，每個人都該擔心我會做出什麼」。諾澤爾經營的「She's Alive, LLC」公司(桃莉生前為保護職業財產與商業利益所設)隨後向法院申請限制令並提告，指控西弗利用軍事承包商經驗與武器管道進行勒索，迫使公司屈服於他的金錢要求。

法庭文件指出，遺產管理人認為西弗的行為具高度威脅性且破壞工作環境，已導致包括信託與遺產律師在內的多名核心員工離職。備忘錄更警示，若不採取限制措施，他恐持續嚇跑關鍵夥伴。此外，西弗甚至曾威脅要推出專屬播客(Podcast)節目，意圖破壞桃莉的品牌合作關係。

對此，西弗在發給TMZ的聲明中補充澄清，自己確實是職業軍人與軍事承包商，但強調訴訟中的內容絕非威脅。他表示當時只是以朋友身分與諾澤爾私下坦誠交談，許多訊息僅是兩個男人在面對喪親悲痛時，於電話中互相宣洩情緒與哭泣的對話，並無任何加害之意。值得一提的是，8月25日正是由西弗遵照桃莉生前的親自囑咐，透過影片向全世界正式宣布她的死訊。

精華 FAQ

  • 西弗對媒體表示自己從未威脅任何人，並稱限制令是虛假公關噱頭。他強調與相關人士的對話只是私下玩笑與情緒宣洩，並無加害意圖。

  • 法庭文件指西弗在電郵中自稱殺手，還提到軍火交易與戰爭字眼，遺產管理人認為他藉武器與軍事背景施壓，企圖以金錢要求迫使公司讓步。

  • 遺產方稱西弗的行為已讓工作環境變得不穩定，導致包括信託與遺產律師在內的核心員工離職，也擔心他持續干擾品牌合作與其他重要夥伴。

桃莉芭頓 遺產

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