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泰勒絲婚後首張單曲Patient Zero 官網開放預購

娛樂新聞組／綜合報導
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美國流行天后泰勒絲要推出全新單曲。（美聯社）
美國流行天后泰勒絲要推出全新單曲。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：泰勒絲宣布全新單曲Patient Zero將於9月25日推出。
  • 重點二：官方網站限時24小時開放預購，並推3款限量CD
  • 重點三：外界關注新曲是否為新專輯前導，婚後動態也受矚目。

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日突然宣布新消息，透露全新單曲「Patient Zero」將於9月25日正式推出，讓粉絲又驚又喜。她在Instagram寫道：「我一直迫不及待想告訴你們，我全新的單曲將在9月25日推出。」歌曲目前已在她的官方網站開放預購，限時24小時。

泰勒絲宣布消息後，同步推出3款「Patient Zero」限量CD版本，包括鋼琴版及不插電版，每張售價3.99美元，數量有限。CD封面使用3張不同造型的泰勒絲照片，她身穿不同黑色服裝，背面則收錄更多照片，邊框分別以閃亮黑、橘色及藍色呈現。

這次突如其來的單曲消息，其實早有跡可循。泰勒絲22日在官方網站放上倒數計時器，視覺風格與她先前專輯「The Life of a Showgirl」相近；網站背景還出現疑似紅色緞面布幕，四周以金色閃亮元素裝飾，進一步引發粉絲猜測。

目前尚不清楚「Patient Zero」是新專輯的先行單曲，還是獨立發行的單曲。泰勒絲上一張專輯「The Life of a Showgirl」於2025年10月3日推出，共收錄12首歌曲。

泰勒絲近來除了音樂活動，也受到外界關注她與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）的婚姻生活。新婚後兩人一度低調生活，直到9月6日現身紐約Ambassadors Clubhouse約會。凱爾西9月14日重返NFL賽場，泰勒絲也到場替他加油；20日堪薩斯城酋長對上印第安納波利斯小馬隊的比賽中，凱爾西攻下本季首記達陣，泰勒絲在包廂內興奮慶祝，還指著婚戒疑似喊道：「那是我老公！」

隨著「Patient Zero」即將推出，泰勒絲是否會藉此揭開下一張專輯的序幕，也成為粉絲關注焦點。

精華 FAQ

  • 她宣布全新單曲名為Patient Zero，預計在9月25日正式推出，並在Instagram向粉絲預告這項消息，讓外界相當驚喜。

  • 歌曲已在官方網站開放限時24小時預購，並同步推出3款限量CD版本，包含鋼琴版與不插電版，每張售價3.99美元，數量都有限。

  • 因為官網先前出現倒數計時器，視覺風格與The Life of a Showgirl相近，加上紅色緞面與金色裝飾，讓粉絲懷疑她在為下一張作品鋪路。

泰勒絲

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