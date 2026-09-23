觀影說劇／「進擊的鼓手」4K修復版重返大銀幕 再現師徒對決

「進擊的鼓手」J.K.西蒙斯（左）以本片拿下奧斯卡最佳男配角獎。（圖／CATCHPLAY提供）

由「樂來越愛你」(La La Land)金獎導演達米恩查澤雷執導，麥爾斯泰勒、J.K.西蒙斯主演，並勇奪奧斯卡 三項大獎的經典電影「進擊的鼓手」(Whiplash)，被無數影迷視為「人生佳片」。暌違逾十年，這部令觀眾屏息、讓心跳跟著鼓點一路加速的經典之作終於重返大銀幕，4K極致修復搭配杜比全景聲版本上映。

2014年上映的「進擊的鼓手」，不僅讓年僅29歲的導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)嶄露頭角，更奠定他日後成為影壇重要導演的創作風格。

故事聚焦懷抱爵士鼓手夢想的年輕人「安德魯」，進入頂尖音樂學院後，遇上以嚴苛手段聞名的樂團指導「佛萊契」，當對音樂的熱愛遇上近乎殘酷的完美主義，一場原本單純的追夢之路，逐漸演變成逼近身心極限的較量。

片中飾演男主角安德魯的麥爾斯泰勒(Miles Teller)，以極具爆發力的演出讓這名不斷逼迫自己突破極限的年輕鼓手深植人心。從一次次練習、手掌磨破，到面對佛萊契近乎殘酷的要求，泰勒必須透過身體與情緒的高度投入，呈現安德魯從渴望被肯定、遭受挫敗，到不斷挑戰極限的心理變化。

另一大亮點則是J.K.西蒙斯(J. K. Simmons)飾演的佛萊契，以極具壓迫感的表演，將一名不斷逼迫學生突破極限的魔鬼導師刻畫得令人難忘，也憑此角色拿下奧斯卡最佳男配角，成為影史上經典角色之一。

如今「進擊的鼓手」4K極致修復版搭配杜比全景聲重返大銀幕，對於當年曾在戲院被震撼過的影迷而言，是重新找回那段觀影記憶的機會；而對於那些當年錯過上映的觀眾，更是一次把多年遺憾補回來的機會。

隨著今日電影海報與正式預告同步曝光，熟悉的鼓棒、琴鍵、汗水與佛萊契令人不寒而慄的眼神，再次喚醒影迷記憶中的那場音樂戰爭。當鼓點在巨型銀幕與杜比全景聲環繞下再次響起，安德魯每一次落鼓、每一次喘息、每一次逼近極限，都將被放大成最直接的感官衝擊。

「進擊的鼓手」描述立志成為頂尖爵士鼓手的安德魯（麥爾斯泰勒 飾），進入紐約薛佛音樂學院後，被魔鬼教師泰瑞斯佛萊契（J.K.西蒙斯 飾）相中，加入競爭激烈的爵士樂團。佛萊契追求完美近乎偏執，以高壓訓練逼迫學生突破極限；而渴望成為偉大鼓手的安德魯，也不惜犧牲感情、生活，甚至讓自己傷痕累累，只為證明自己的天分。當野心遇上極端教育，師徒之間的較量逐漸失控。安德魯究竟能否突破極限、成為他夢想中的傳奇鼓手，還是會在追求偉大的路上徹底迷失？

「進擊的鼓手」麥爾斯泰勒（左）與J.K.西蒙斯的師徒對決成為影史經典畫面。（圖／CATCHPLAY提供）