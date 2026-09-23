我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

零偽裝畫面瘋傳 Lisa挽「泰版車銀優」倫敦親密逛街

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lisa(右)與「泰版車銀優」Blue(左)爆出戀愛傳聞。（取材自Instagr...
Lisa(右)與「泰版車銀優」Blue(左)爆出戀愛傳聞。（取材自Instagram）

韓國女子天團BLACKPINK 成員Lisa憑藉俐落有力的舞台表現與極具辨識度的精緻五官，成功打造出不同於其他成員的酷帥氣場。她在舞蹈時展現的爆發力與控制力，搭配自信的眼神，讓每一次表演都充滿記憶點，也因此在全球累積了驚人的人氣與影響力，成為備受矚目的時尚與流行指標人物之一。

udn STYLE報導，Lisa先前傳出情斷LV三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）消息後，又被爆與小3歲、擁有「泰版車銀優」封號的泰國男星Blue Pongtiwat關係密切，兩人多次被目擊私下同框，也讓外界猜測多年好友是否悄悄升級成戀人。沒想到近日Lisa又被網友目擊現身英國倫敦街頭，身旁同行的正是Blue。從網路流出的照片中，可以看到兩人並肩走在街上，Lisa更自然挽著Blue的手臂，親密又熟稔的互動曝光後，立刻讓兩人的戀愛傳聞再度升溫。

事實上，Lisa與Blue早已相識多年。Blue是泰國演員、模特兒兼歌手，曾與擁有「泰國第一神顏」美譽的女星Davika Hoorne（黛薇卡霍內，藝名Mai）合作電視劇《你是我的心跳》，之後也出演Netflix影集《脫單大作戰》，憑藉俊秀外型受到不少關注，更被部分粉絲封為「泰版車銀優」。而Lisa與Blue過去一直被視為關係親近的多年好友，Blue也曾公開談及Lisa在舞蹈方面給予他的幫助，因此當兩人從今年3月開始傳出戀愛緋聞時，也讓不少粉絲相當意外。

今年3月，Blue被發現現身Lisa的29歲生日派對，之後兩人的行程更屢屢被網友發現疑似重疊。不僅曾在日本京都出現在相同地點，近期又被目擊一同現身倫敦玩具店，私下同框次數越來越頻繁，也讓「只是多年好友」或「關係已經悄悄升級」兩種猜測在網路上吵得沸沸揚揚。

不過，截至目前為止，Lisa、Blue及雙方團隊都未曾公開證實兩人正在交往，因此即使接連同框、行程重疊，如今又出現挽手畫面，兩人的真實關係究竟是多年好友還是已經發展成戀人，仍有待當事人親自回應。

Lisa與「泰版車銀優」Blue再爆親密互動。（取材自Ｘ平台）
Lisa與「泰版車銀優」Blue再爆親密互動。（取材自Ｘ平台）

精華 FAQ

  • 網路流出的照片顯示，Lisa與Blue並肩走在倫敦街頭，Lisa還自然挽著Blue的手臂，互動看起來相當親密熟稔，因此立刻引發外界對兩人關係的猜測。

  • Blue Pongtiwat是泰國演員、模特兒兼歌手，外型俊秀、五官精緻，曾因亮眼外貌受到關注，因而被部分粉絲封為「泰版車銀優」，也累積不少人氣。

  • 截至目前，Lisa、Blue以及雙方團隊都沒有公開證實交往消息。雖然兩人屢被拍到同框、行程疑似重疊，但真實關係究竟是好友還是戀人，仍有待本人回應。

BLACKPINK 泰國

上一則

64歲關之琳無濾鏡慶生照流出 網友讚「真美魔女」

下一則

我也想要… 丁禹兮挺團隊 中秋暖心送「黃金小刀」刻上兮字

延伸閱讀

Lisa想當普通女孩 談婚姻突哽咽：希望爸爸陪我走向婚禮

Lisa想當普通女孩 談婚姻突哽咽：希望爸爸陪我走向婚禮
回應當練習生不當用語爭議 Lisa自曝曾遭死亡恐嚇

回應當練習生不當用語爭議 Lisa自曝曾遭死亡恐嚇

3大女神紐約同框 網友狂讚：可直接當桌布了

3大女神紐約同框 網友狂讚：可直接當桌布了
Lisa美國節目喝啤酒 引發泰國酒類廣告規範討論

Lisa美國節目喝啤酒 引發泰國酒類廣告規範討論

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
女星張玲(左，聯合報系資料照)、成龍(右，取自微博)。

成龍昔遭當紅女星羞辱「你這種人能配我嗎？」到死都記得

2026-09-15 12:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜