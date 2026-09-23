零偽裝畫面瘋傳 Lisa挽「泰版車銀優」倫敦親密逛街

Lisa(右)與「泰版車銀優」Blue(左)爆出戀愛傳聞。（取材自Instagram）

韓國女子天團BLACKPINK 成員Lisa憑藉俐落有力的舞台表現與極具辨識度的精緻五官，成功打造出不同於其他成員的酷帥氣場。她在舞蹈時展現的爆發力與控制力，搭配自信的眼神，讓每一次表演都充滿記憶點，也因此在全球累積了驚人的人氣與影響力，成為備受矚目的時尚與流行指標人物之一。

udn STYLE報導，Lisa先前傳出情斷LV三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）消息後，又被爆與小3歲、擁有「泰版車銀優」封號的泰國 男星Blue Pongtiwat關係密切，兩人多次被目擊私下同框，也讓外界猜測多年好友是否悄悄升級成戀人。沒想到近日Lisa又被網友目擊現身英國倫敦街頭，身旁同行的正是Blue。從網路流出的照片中，可以看到兩人並肩走在街上，Lisa更自然挽著Blue的手臂，親密又熟稔的互動曝光後，立刻讓兩人的戀愛傳聞再度升溫。

事實上，Lisa與Blue早已相識多年。Blue是泰國演員、模特兒兼歌手，曾與擁有「泰國第一神顏」美譽的女星Davika Hoorne（黛薇卡霍內，藝名Mai）合作電視劇《你是我的心跳》，之後也出演Netflix影集《脫單大作戰》，憑藉俊秀外型受到不少關注，更被部分粉絲封為「泰版車銀優」。而Lisa與Blue過去一直被視為關係親近的多年好友，Blue也曾公開談及Lisa在舞蹈方面給予他的幫助，因此當兩人從今年3月開始傳出戀愛緋聞時，也讓不少粉絲相當意外。

今年3月，Blue被發現現身Lisa的29歲生日派對，之後兩人的行程更屢屢被網友發現疑似重疊。不僅曾在日本京都出現在相同地點，近期又被目擊一同現身倫敦玩具店，私下同框次數越來越頻繁，也讓「只是多年好友」或「關係已經悄悄升級」兩種猜測在網路上吵得沸沸揚揚。

不過，截至目前為止，Lisa、Blue及雙方團隊都未曾公開證實兩人正在交往，因此即使接連同框、行程重疊，如今又出現挽手畫面，兩人的真實關係究竟是多年好友還是已經發展成戀人，仍有待當事人親自回應。

Lisa與「泰版車銀優」Blue再爆親密互動。（取材自Ｘ平台）