艾拉蘭利告示牌連23冠 Choosin' Texas 蟬聯最久冠軍曲
艾拉蘭利(Ella Langley)於2025年10月發行的跨界熱門歌曲「Choosin' Texas」是一首節奏舒緩、略帶鄉村風情的傷感情歌，且毫無疑問的，是2026年最熱門的歌曲。
「Choosin' Texas」是美國史上蟬聯冠軍時間最長的歌曲，在告示牌排行榜百首熱門單曲榜(Billboard Hot 100)上連續23周位居榜首。
這意味著這首歌打破了多項紀錄，包括Shaboozey的「A Bar Song (Tipsy)」、「納斯小子」(Lil Nas X)的「Old Town Road」、惠妮休斯頓(Whitney Houston)的I Will Always Love You以及之前蟬聯22周冠軍紀錄的瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)聖誕經典名曲「All I Want For Christmas Is You」。
產業數據分析公司Luminate數據顯示，截至 8 月中旬，「Choosin’ Texas」在美國的點播量達到9.11億次，全球點播量達到12.6億次。考慮到蘭利在2023年初，也就是她首次登上Grand Ole Opry舞台前後，在Spotify上的月活躍聽眾僅不足100萬，但現在卻已超過3200萬，她的崛起速度可謂驚人。
鄉村音樂以往的聽眾主要依賴電台播放。隨著鄉村音樂越來越受歡迎，這種情況有所改變，而其聽眾群體則是逐漸趨於年輕化，且如Luminate的馬爾科內特(Jaime Marconette)所說，他們更傾向於使用串流媒體服務。他認為，像「Choosin’ Texas」這樣的熱門歌曲加速了這種「多年的發展進程」現象。
Spotify資深編輯海尼琴(Claire Heinichen)表示，這首歌的成長既迅猛又穩定。「『Choosin’ Texas』一開始就很火爆，」她說，「它從Spotify最熱門的鄉村音樂歌單『Hot Country』一路攀升到其他更大眾化的歌單，因為它能夠吸引更廣泛的聽眾。」
因為它在 Billboard Hot 100 上連續 23 週排名第1，成為美國史上蟬聯冠軍時間最長的歌曲，並一舉改寫多項流行音樂紀錄。 它超越了 Shaboozey 的「A Bar Song (Tipsy)」、Lil Nas X 的「Old Town Road」、Whitney Houston 的〈I Will Always Love You〉，以及 Mariah Carey 先前的 22 週紀錄。 文章指出鄉村樂迷愈來愈年輕，也更依賴串流平台；「Choosin' Texas」憑藉歌單擴散與大眾吸引力，加速了鄉村音樂多年來的數位轉型。
精華 FAQ
因為它在 Billboard Hot 100 上連續 23 週排名第1，成為美國史上蟬聯冠軍時間最長的歌曲，並一舉改寫多項流行音樂紀錄。
它超越了 Shaboozey 的「A Bar Song (Tipsy)」、Lil Nas X 的「Old Town Road」、Whitney Houston 的〈I Will Always Love You〉，以及 Mariah Carey 先前的 22 週紀錄。
文章指出鄉村樂迷愈來愈年輕，也更依賴串流平台；「Choosin' Texas」憑藉歌單擴散與大眾吸引力，加速了鄉村音樂多年來的數位轉型。
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