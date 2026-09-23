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艾拉蘭利告示牌連23冠 Choosin' Texas 蟬聯最久冠軍曲

編譯尤寶琪／綜合報導
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艾拉蘭利的跨界熱門歌曲「Choosin' Texas」，榮登為2026年最熱門的...
艾拉蘭利的跨界熱門歌曲「Choosin' Texas」，榮登為2026年最熱門的歌曲；圖為艾拉蘭利5月在拉斯維加斯舉行的第61屆鄉村音樂學院獎頒獎典禮上表演。 （美聯社）

艾拉蘭利(Ella Langley)於2025年10月發行的跨界熱門歌曲「Choosin' Texas」是一首節奏舒緩、略帶鄉村風情的傷感情歌，且毫無疑問的，是2026年最熱門的歌曲。

「Choosin' Texas」是美國史上蟬聯冠軍時間最長的歌曲，在告示牌排行榜百首熱門單曲榜(Billboard Hot 100)上連續23周位居榜首。

這意味著這首歌打破了多項紀錄，包括Shaboozey的「A Bar Song (Tipsy)」、「納斯小子」(Lil Nas X)的「Old Town Road」、惠妮休斯頓(Whitney Houston)的I Will Always Love You以及之前蟬聯22周冠軍紀錄的瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)聖誕經典名曲「All I Want For Christmas Is You」。

產業數據分析公司Luminate數據顯示，截至 8 月中旬，「Choosin’ Texas」在美國的點播量達到9.11億次，全球點播量達到12.6億次。考慮到蘭利在2023年初，也就是她首次登上Grand Ole Opry舞台前後，在Spotify上的月活躍聽眾僅不足100萬，但現在卻已超過3200萬，她的崛起速度可謂驚人。

鄉村音樂以往的聽眾主要依賴電台播放。隨著鄉村音樂越來越受歡迎，這種情況有所改變，而其聽眾群體則是逐漸趨於年輕化，且如Luminate的馬爾科內特(Jaime Marconette)所說，他們更傾向於使用串流媒體服務。他認為，像「Choosin’ Texas」這樣的熱門歌曲加速了這種「多年的發展進程」現象。

Spotify資深編輯海尼琴(Claire Heinichen)表示，這首歌的成長既迅猛又穩定。「『Choosin’ Texas』一開始就很火爆，」她說，「它從Spotify最熱門的鄉村音樂歌單『Hot Country』一路攀升到其他更大眾化的歌單，因為它能夠吸引更廣泛的聽眾。」

精華 FAQ

  • 因為它在 Billboard Hot 100 上連續 23 週排名第1，成為美國史上蟬聯冠軍時間最長的歌曲，並一舉改寫多項流行音樂紀錄。

  • 它超越了 Shaboozey 的「A Bar Song (Tipsy)」、Lil Nas X 的「Old Town Road」、Whitney Houston 的〈I Will Always Love You〉，以及 Mariah Carey 先前的 22 週紀錄。

  • 文章指出鄉村樂迷愈來愈年輕，也更依賴串流平台；「Choosin' Texas」憑藉歌單擴散與大眾吸引力，加速了鄉村音樂多年來的數位轉型。

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