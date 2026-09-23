「超異能英雄」女星死因揭曉：芬太尼藥物過量

演員海頓潘妮蒂爾驟逝，死因揭曉為使用藥物過量，體內含有多樣藥劑成分。(美聯社)

曾因「超異能英雄」(Heroes)和「下一站，天后」(Nashville)走紅的女演員海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere)的死因已揭曉，南卡羅來納州 驗屍官於22日證實，潘妮迪亞死於包含芬太尼 (fentanyl)在內的藥物過量。

根據娛樂新聞網站TMZ取得的報告，格林維爾郡驗屍官判定潘妮迪亞的死亡方式為意外。報告還顯示，她的體內含有以下成分：阿普唑侖(Alprazolam，即 Xanax 的學名藥)、名為美索巴莫(Methocarbamol)的肌肉鬆弛劑，以及用於治療躁鬱症、思覺失調症和重度憂鬱症 的藥物奎地平(Quetiapine)。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，急救人員日前接獲報案，前往潘妮迪亞位於南卡羅來納州格林維爾(Greenville)的住處。格林維爾郡驗屍官辦公室表示，儘管實施了「高級心臟生命輔助術」，她仍被當場宣告不治。

驗屍官辦公室22日的解剖報告指出，潘妮迪亞的死亡屬於意外，判定死因為芬太尼、4-ANPP、阿普唑侖(alprazolam)、美索巴莫(methocarbamol)及奎地平(quetiapine)等藥物的「毒性反應」。

驗屍官辦公室表示，現場並無外傷痕跡。

根據CBS News取得的警方報告，潘妮迪亞分分合合的男友布萊恩・希克森(Brian Hickerson)及其兄弟薩克(Zach)在她死亡時均在現場。希克森兄弟撥打了911報案電話，將急救人員引至該公寓。

警方報告指出，布萊恩・希克森向警員展示了潘妮迪亞「當時正在服用」的「藥袋」，但藥物清單已被遮蔽。薩克・希克森隨後告訴娛樂新聞網站 TMZ，在發現潘妮迪亞於住處失去意識後，布萊恩曾給她使用過用於逆轉鴉片類藥物過量的解毒劑納洛酮(Narcan)。

潘妮迪亞在 36 歲離世前，曾公開談論自己過往與毒品和酒精濫用搏鬥的經歷。她曾表示自己在青少年時期就對酒精和鴉片類藥物成癮。她也在日前出版的回憶錄《這就是我：一場清算》(This Is Me: A Reckoning)中討論了成癮問題，並描述了自己遭受家暴、產後憂鬱症以及復原的歷程。

潘妮迪亞今年5月接受 CBS News 主播蓋兒・金(Gayle King)專訪時表示，她希望自己的故事能幫助他人。

她在專訪中說：「我真的很想與世界分享，他們不必害怕。他們可以活出真實的自己，可以是不完美的。」當被問及近況時，她回答：「我一直在努力改善自己。我有一位很棒的心理諮商師，我——我現在比很長一段時間以來都更好、更健康了。」

第 78 屆艾美獎頒獎典禮日前舉行，歌手諾亞卡漢（Noah Kahan）獻唱「惡水上的大橋」（Bridge Over Troubled Water）致敬已故影人，現場大螢幕播放了潘妮迪亞的照片。（美聯社檔案照）