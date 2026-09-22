我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超級食物」騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

川習會在即 學者：4個月來 川普政府處理台灣問題較謹慎

泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國流行天后泰勒絲。（美聯社）
美國流行天后泰勒絲。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）22日突然宣布新消息，透露全新單曲「Patient Zero」將於9月25日正式推出，讓粉絲又驚又喜。她在Instagram寫道：「我一直迫不及待想告訴你們，我全新的單曲將在9月25日推出。」歌曲目前已在她的官方網站開放預購，限時24小時。

泰勒絲宣布消息後，同步推出3款「Patient Zero」限量CD版本，包括鋼琴版及不插電版，每張售價3.99美元，數量有限。CD封面使用3張不同造型的泰勒絲照片，她身穿不同黑色服裝，背面則收錄更多照片，邊框分別以閃亮黑、橘色及藍色呈現。

這次突如其來的單曲消息，其實早有跡可循。泰勒絲22日在官方網站放上倒數計時器，視覺風格與她先前專輯「The Life of a Showgirl」相近；網站背景還出現疑似紅色緞面布幕，四周以金色閃亮元素裝飾，進一步引發粉絲猜測。

目前尚不清楚「Patient Zero」是新專輯的先行單曲，還是獨立發行的單曲。泰勒絲上一張專輯「The Life of a Showgirl」於2025年10月3日推出，共收錄12首歌曲。

泰勒絲近來除了音樂活動，也受到外界關注她與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）的婚姻生活。新婚後兩人一度低調生活，直到9月6日現身紐約Ambassadors Clubhouse約會。凱爾西9月14日重返NFL賽場，泰勒絲也到場替他加油；20日堪薩斯城酋長對上印第安納波利斯小馬隊的比賽中，凱爾西攻下本季首記達陣，泰勒絲在包廂內興奮慶祝，還指著婚戒疑似喊道：「那是我老公！」

隨著「Patient Zero」即將在3天後推出，泰勒絲是否會藉此揭開下一張專輯的序幕，也成為粉絲關注焦點。

精華 FAQ

  • 她宣布的新單曲名為「Patient Zero」，預計於9月25日正式推出。消息一出立刻引發粉絲關注，也讓外界開始猜測這是否代表她將展開新一波音樂計畫。

  • 官方網站已開放限時24小時預購，並同步推出3款「Patient Zero」限量CD版本，包括鋼琴版與不插電版，每張售價3.99美元，數量都相當有限。

  • 因為泰勒絲先前在官網放上倒數計時器，視覺風格也與專輯「The Life of a Showgirl」相近，加上目前尚未公布這首歌的定位，因此粉絲推測它可能是新專輯前導單曲。

泰勒絲

上一則

池昌旭全裸不夠香？裴勇浚「醜聞」性張力拉滿 難怪紅遍亞洲

延伸閱讀

凱爾西達陣了 泰勒絲興奮指婚戒喊「那是我老公」

凱爾西達陣了 泰勒絲興奮指婚戒喊「那是我老公」
「為老公加油」泰勒絲現身NFL酋長隊開幕戰 一旁坐著阿湯哥

「為老公加油」泰勒絲現身NFL酋長隊開幕戰 一旁坐著阿湯哥
生人勿近？ 泰勒絲豪宅防窺探 靠太近有「語音警告」

生人勿近？ 泰勒絲豪宅防窺探 靠太近有「語音警告」
NFL／凱爾西坦言還不想退休 馬霍姆斯曝在泰勒絲婚禮上跳舞

NFL／凱爾西坦言還不想退休 馬霍姆斯曝在泰勒絲婚禮上跳舞

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
女星張玲(左，聯合報系資料照)、成龍(右，取自微博)。

成龍昔遭當紅女星羞辱「你這種人能配我嗎？」到死都記得

2026-09-15 12:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出

章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...

中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...