「珍珠港」女星瘦成皮包骨 刪光照片發怪異動態「我放棄了」

凱特貝琴薩因痛失雙親瘦成皮包骨。(路透)

以「珍珠港」走紅的英國女星凱特 貝琴薩（Kate Beckinsale）近日突然清空社群帳號，原本累積的大量照片全數消失，個人頁面僅留下黑底白字的「Bye（掰）」動態。約1小時後，她又在限時動態分享一張停車場出現彩虹的照片，並寫下「恭喜，你們贏了。我放棄了。」接連出現的貼文引發粉絲關注，目前她本人及經紀團隊尚未公開說明原因。

凱特貝琴薩近年曾多次公開談及自身經歷及身心狀況，包括長期受到創傷後壓力症候群（PTSD）影響。她曾形容，經歷過驚悚、恐怖及暴力事件後，相關記憶並不只會出現在夢境，有時甚至在眨眼或閉上眼睛的短暫瞬間，也可能突然浮現。

除了PTSD議題，凱特貝琴薩過去也曾因外界評論身材及體重而公開發聲。她透露，自己5歲時就親眼目睹父親因心臟病發離世，之後又經歷繼父過世，母親則因癌症離開人世。面對至親接連離去，她曾表示，這些創傷與哀傷也對身體狀況造成影響，包括體重下降及食慾不振。

對於部分網友針對外貌及身材的負面評論，凱特貝琴薩過去曾表示難以理解，為何有人會選擇對一名明顯正在承受痛苦的人發表惡意言論。

如今她突然刪除社群平台上的所有照片，僅留下「Bye」及「恭喜，你們贏了。我放棄了」等文字，讓不少粉絲擔心她的近況。不過，這些貼文的確切原因目前尚未公開，外界也無法僅憑社群內容判斷她目前的狀態。目前凱特貝琴薩的經紀團隊尚未對此作出回應，後續是否會進一步說明清空社群的原因，仍受到外界關注