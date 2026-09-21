羅賓威廉斯過世12年 女兒籲粉絲：別再生成「AI假影片」讓他安息吧

羅賓威廉斯2013年的照片。（美聯社）

已故美國喜劇演員羅賓威廉斯（Robin Williams）的女兒、導演柔伊威廉斯（Zelda Williams）再次呼籲粉絲，不要製作或轉發以父親形象與聲音生成的AI影片。她在社群平台X發文，直斥流傳中的一段所謂「私人影片」明顯是AI生成，而且效果並不逼真。

Variety報導，柔伊表示，任何自稱是羅賓威廉斯的粉絲、卻相信這段假影片的人，「顯然看羅賓威廉斯的電影時都把聲音關掉了」，因為影片中的聲音「既機械又糟糕」。她向AI影片製作者喊話：「把羅賓威廉斯排除在你的妄想，讓他安息吧。」

柔伊隨後再次強調：「羅賓威廉斯離開人世，不代表他現在就成了你的傀儡。」呼籲相關人士「有點羞恥心」。

羅賓威廉斯曾演出「心靈捕手」(Good Will Hunting)、「春風化雨」(Dead Poets Society)、「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)等多部電影，2014年逝世，終年63歲。近年隨著生成式AI發展，他的聲音與外貌多次被網友用於製作AI影片。

這並非柔伊首次公開反對相關做法。2025年10月，她曾在Instagram發文，要求網友「拜託，不要再傳爸爸的AI影片給我」，並表示自己不想看到這類內容。

今年8月，柔伊也與兄弟扎克（Zak）及科迪（Cody）重新啟用羅賓威廉斯的Instagram帳號，希望對抗平台上愈來愈嚴重的AI肖像濫用問題。