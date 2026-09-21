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62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

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好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開...
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

好萊塢男星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）近日與小他31歲的日本妻子芝田璃子（Riko Shibata）一同在洛杉磯出席公開活動，許久未露面的凱吉頂著一頭灰白髮跟濃密的落腮鬍亮相，差點讓人認不出來。

娛樂媒體PageSix報導，62歲的尼可拉斯凱吉與31歲的芝田19日出席盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）開幕晚會。

凱吉頂著一頭灰髮並留著濃密的灰白鬍鬚，與他以往標誌性的深黑色髮型截然不同，還戴著墨鏡，幾乎讓人認不出來。不過，凱吉身穿藍色西裝外套、黑色長褲與白色襯衫，仍顯得十分英挺瀟灑。

芝田璃子則以全白造型登場，她身穿白色長褲、同色系上衣以及一件帶有薄紗袖子的白色外衣，牽著凱吉的手走在旁邊，看起來感情不錯。

對於凱吉的新造型，許多網友感到驚訝「差點認不出來！」，但大多給予稱讚，「他看起來更放鬆了，也更投入到照片中了」，「他看起來更親切了」。相較於以往凱吉常見的眉頭深鎖表情，這場活動紅毯上，凱吉看起來笑容滿面。

凱吉2019年在日本拍攝電影「鬼域囚徒」（Prisoners of the Ghostland）時，透過友人介紹認識芝田，隔年兩人開始交往，經過新冠疫情隔離的遠距離戀愛後，他於2020年8月宣布與芝田訂婚。凱吉說，當時他是透過FaceTime向她求婚，並郵寄了一枚黑鑽戒給她。隨後兩人在2021年2月於拉斯維加斯的永利酒店（Wynn Hotel）舉辦了婚禮，隔年9月，他們生下了一名女兒。

凱吉與前女友和前妻們還育有兩名兒子。凱吉的近三名妻子都是亞裔，分別是Alice Kim、小池惠理香（Erika Koike）和現任的芝田璃子。

好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開...
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他以一頭灰白髮搭配濃密的灰白鬍鬚現身，還戴著墨鏡，和過去標誌性的深黑髮型差異很大，因此讓不少人差點認不出來。

  • 凱吉是和小他31歲的日本妻子芝田璃子同行出席，兩人一起參加盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會，並在紅毯上牽手亮相。

  • 兩人於2019年相識、2020年訂婚，2021年2月結婚，隔年9月生下一名女兒；凱吉另外還與前任育有2名兒子。

好萊塢 日本 洛杉磯

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