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有靈魂想降臨…36歲「格雷女」打拚20年後 自曝渴望成家生子

編譯陳韻涵／綜合報導
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達珂塔強生坦言自己現在非常渴望成家、生子。(美聯社)
達珂塔強生坦言自己現在非常渴望成家、生子。(美聯社)

好萊塢女星達珂塔強生(Dakota Johnson)近日刊出的「Vogue」雜誌專訪中，論及事業與人生規畫，坦言自己現在非常渴望成家、生子。

強生於2015年演出情色愛情電影「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey)走紅，如今36歲的她說：「我真的很想，但不知為何，這就是宇宙的安排。我會樂見其成，希望這件事能發生在我身上。尤其是最近幾年，我一直覺得有個靈魂想要降臨，我希望自己夠幸運，能做到這件事。」

她坦言，看到朋友與合作的演員有孩子或開始組建家庭，而「事情發展和我想的不一樣」，有時會感到難受，但她仍「懷抱希望」。

強生在2010年代以臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)傳記電影「社群網戰」(The Social Network)、動作喜劇電影「龍虎少年隊」(21 Jump Street)等作品累積名氣，後來擔綱演出「格雷的五十道陰影」女主角，飾演安娜塔西亞·史提爾(Anastasia Steele)一炮而紅，之後接演哥德式喜劇劇情片「花生醬獵鷹的願望」(Peanut Butter Falcon)、超級英雄電影「蜘蛛夫人」(Madame Web)、浪漫劇情片「天作之合」(The Materialists)等。

強生說：「我已經連續工作太久，如今內心有股深切的呼喚，想稍微轉換視角，也許多過一點真實的生活。我已經離開了約20年，我身邊的人都習慣我一次出門好幾個月。」

強生表示，她首先想要踏實地過日子，「我想不斷舒展，並充滿愛意地擁抱這段人生。」

在真正開始暫緩腳步之前，強生即將迎來預計10月2日在美國上映的新片「不存在的罪人」(Verity)首映及宣傳活動。

出身演藝世家，強生的雙親與外祖母都曾榮膺金球獎，母親梅蘭妮葛瑞菲斯(Melanie Griffith)的代表作是1988年電影「上班女郎」(Working Girl)，父親是動作警匪影集「邁阿密風雲」(Miami Vice)男主角唐強生(Don Johnson)，外祖母蒂比海德倫(Tippi Hedren)則在1963年希區考克驚悚電影「鳥」(The Birds)擔任女主角。

達科塔強生坦言自己現在非常渴望成家、生子。(美聯社)
達科塔強生坦言自己現在非常渴望成家、生子。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她坦言自己非常渴望成家、生子，甚至希望這件事能自然發生在自己身上。她也提到，近年常覺得彷彿有個靈魂想降臨，讓她對成為母親充滿期待。

  • 因為她已經連續工作太久，幾乎離開家鄉與身邊的人長達20年，身邊的人也習慣她長期在外奔波。如今她希望轉換視角，多過一點真實生活。

  • 她先後以《社群網戰》、《龍虎少年隊》等作品累積知名度，之後又因《格雷的五十道陰影》飾演女主角安娜塔西亞·史提爾一炮而紅，近年也持續接演多種類型電影。

好萊塢 查克柏格

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