美國巡演踢掉挺巴勒斯坦嘉賓 紅髮艾德挨轟致歉
英國創作歌手「紅髮艾德」艾德希蘭就自己處理近期爭議的方式公開道歉。此事源於歌手麥可莫擔任暖場嘉賓時，在台上挺巴勒斯坦，遭紅髮艾德的美國巡演陣容除名。
美國饒舌歌手麥可莫(Macklemore)日前在美國紐澤西演唱會上發表支持巴勒斯坦言論，並高喊「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)，隨後遭到「紅髮艾德」艾德希蘭(Ed Sheeran)的美國巡演陣容除名。其餘四組暖場嘉賓集體退出抗議，聲援麥可莫。
紅髮艾德隨後在Instagram發文說：「麥可莫被移出巡演名單是主辦單位的決定，不是我。」他說麥可莫的合約是主辦方麥西納巡演集團(MessinaTouring Group)終止。批評人士指控紅髮艾德未能挺身而出。
路透報導，紅髮艾德近日首度重返舞台，他選擇打破沉默，公開抨擊以色列對待加薩居民的方式「毫無道理」。紅髮艾德在費城對觀眾說道：「我不得不做出一些艱難的決定，我犯了錯，我真的非常非常抱歉。」
他在林肯金融球場(Lincoln Financial Field)的演唱會一開始，形容2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」(Hamas)對以色列的襲擊「極其可怕」。那次攻擊造成1200名以色列人喪生。
但他也表示，以色列隨後發動的戰爭在加薩造成數以千計的人死亡，且幾乎全體居民流離失所，這樣做是「災難性的、毫無道理且不成比例」。
紅髮艾德也譴責在約旦河西岸的「體制性不公」。以色列右翼聯合政府在當地允許猶太屯墾區大幅擴張。
紅髮艾德當天登台演出前，數十名挺巴勒斯坦抗議者聚集在距離演唱會場地約半英里處。主辦者表示，他們到那裡是希望向民眾說明加薩狀況，以及讓支持巴勒斯坦人的在地團體受到關注。
因他在紐澤西演唱會上公開發表挺巴勒斯坦言論，並高喊「Free Palestine」，隨後被移出巡演名單，成為整起爭議的導火線。 他在Instagram表示，麥可莫被移出名單是主辦單位麥西納巡演集團的決定，不是他本人下令，麥可莫的合約也是由主辦方終止。 他承認自己做出艱難決定並道歉，同時批評哈瑪斯攻擊可怕，但也指以色列在加薩的戰爭造成大量死亡與流離失所，並譴責西岸體制性不公。
精華 FAQ
因他在紐澤西演唱會上公開發表挺巴勒斯坦言論，並高喊「Free Palestine」，隨後被移出巡演名單，成為整起爭議的導火線。
他在Instagram表示，麥可莫被移出名單是主辦單位麥西納巡演集團的決定，不是他本人下令，麥可莫的合約也是由主辦方終止。
他承認自己做出艱難決定並道歉，同時批評哈瑪斯攻擊可怕，但也指以色列在加薩的戰爭造成大量死亡與流離失所，並譴責西岸體制性不公。
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