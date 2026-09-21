超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

超級名模辛蒂克勞馥（左二）一家四口，右為驟逝的兒子普萊斯利葛伯。（美聯社）

美國超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的兒子、模特兒普萊斯利葛伯（Presley Gerber）逝世，得年27歲。辛蒂克勞馥的發言人證實消息，洛杉磯 郡法醫辦公室表示，葛伯20日在一間勒戒中心死亡，目前尚未公布死因。家屬呼籲外界在這段艱難且悲痛的時期，給予他們私人空間。

CNN報導，普萊斯利葛伯1999年出生於加州，是辛蒂克勞馥與商人蘭德葛伯（Rande Gerber）所生的兩名子女之一。他與妹妹凱亞葛伯（Kaia Gerber）年紀輕輕便踏入時尚圈擔任模特兒，普萊斯利葛伯16歲時便為義大利 品牌Moschino走上伸展台，開啟模特兒生涯。

葛伯其後曾為Burberry、Dolce & Gabbana、Bottega Veneta，以及美國品牌Tommy Hilfiger、Ralph Lauren等走秀，也參與Calvin Klein、Celine、Pepsi及Omega等品牌廣告。

近年來，普萊斯利葛伯曾公開談及自己飽受心理健康 與藥物使用困擾。他2023年曾表示，希望運用自身影響力，提高大眾對心理健康的關注，並形容這個議題「是我人生中非常重要的一部分」。

普萊斯利葛伯去年12月曾在Instagram發布影片，談及自己使用抗憂鬱藥物及治療恐慌症的Xanax（贊安諾）等處方藥。他在後來刪除的影片中表示：「不幸的是，最近我以許多不同形式經歷了很多失去。這不是藉口，但這就是我現在處於這種狀態的原因。」

辛蒂克勞馥當時在影片下留言鼓勵兒子：「我們愛你，你並不孤單。」今年7月，辛蒂克勞馥也在臉書發文慶祝兒子27歲生日，寫道：「我為你成為的那個男人感到非常驕傲，但在我心裡，你永遠都是我的小男孩！」