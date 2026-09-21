凱爾西達陣了 泰勒絲興奮指婚戒喊「那是我老公」

泰勒絲20日穿著紅色小背心為老公加油。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）20日現身NFL 堪薩斯城酋長隊主場箭頭體育場（Arrowhead Stadium），為老公凱爾西（Travis Kelce）加油。當凱爾西攻下本季首次達陣，泰勒絲在包廂內興奮起身跳躍，還特別指向手上的婚戒，社群影片顯示她賣力大喊：「那是我老公。」

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36歲的泰勒絲當天穿著酋長隊風格的紅色背心，在包廂內與父親史考特（Scott Swift）、母親安德莉亞（Andrea Swift）及凱爾西的母親唐娜（Donna Kelce）一起觀戰。

這也是她連續第二周到箭頭體育場看凱爾西比賽。上周她身穿紅白格紋洋裝現身，與演員湯姆克魯斯 （Tom Cruise）一起在包廂觀戰。

凱爾西拿下本季首記達陣，他還完成一次59碼接球。

不過，凱爾西在比賽結束後似乎並未滿足於自己的表現。他接受媒體訪問時笑說：「得想辦法讓我的屁股進入達陣區。」當天他最終累積71碼接球。