關繼威12歲演電影 就賺到10萬美元分紅：改變了一家子

關繼威將出版回憶錄「Never Say Die」。（路透）

曾演出「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）的演員關繼威，在最新回憶錄「Never Say Die」中，分享自己年僅12歲時，收到第一張電影分紅支票的經歷。他透露，當年從「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）取得近10萬美元的分紅，對家人而言是「改變人生」的收入，但當時的他完全無法理解這筆錢從何而來。

關繼威在1984年電影「魔宮傳奇」中飾演小滑頭（Short Round），這也是他首次擔任重要電影角色。由於年紀尚小，他當時並不知道除了基本片酬之外，自己還能獲得電影重映及其他發行形式所產生的分紅。

關繼威在回憶錄中寫道，有一天下午，他走進廚房，發現父母站在餐桌旁。母親手上拿著一個印有他名字的信封，父親則拿著信封內的文件。父母將東西交給他時，臉上帶著驚訝與難以置信的笑容。

「那是一張來自盧卡斯影業的支票，金額將近10萬美元，這個數字對我來說完全沒有意義。」關繼威寫道。

他表示，當時幾乎沒有演員能夠分得電影利潤，即使到了現在，也只有少數頂尖明星享有這類待遇。他說，一名首次參演電影的孩子，竟然能獲得這樣的安排，在當時相當罕見。

關繼威指出，「魔宮傳奇」並不是一部規模很小、沒有人期待觀眾觀看的電影，而是票房大作的續集，所有人都知道電影很可能帶來可觀收益，因此片方願意提供這項分紅安排，更顯得慷慨。

「那一小部分的分紅，改變了我整個家庭的生活。」他說。

除了「魔宮傳奇」，關繼威也曾在1985年電影「七寶奇謀」中飾演「資料」（Data）。在沉寂影壇多年後，他於2023年憑藉「媽的多重宇宙」重返鎂光燈下，並以該片獲得奧斯卡最佳男配角獎。

關繼威的新回憶錄「Never Say Die」於22日出版，內容回顧他與父親逃離越南、在難民營生活的童年經歷，以及成為童星、淡出影壇後再度回歸大銀幕的過程。