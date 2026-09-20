曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

席維斯史特龍2025年12月7日出席2025年甘迺迪中心榮譽獎活動。（路透）

80歲好萊塢 男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）透露，川普 曾任命他擔任「好萊塢特別大使」，但他認為這項工作根本不可能成功，因此沒有接受這項職務。史特龍表示，自己曾直接告訴川普「這行不通」，最後只說了聲「謝謝，再見」，便婉拒邀請。

史特龍近日接受英國星期日泰晤士報專訪時，談到自己曾被川普政府選為好萊塢特使一事。他表示，這項任命並非自己主動爭取，而是某天晚上看電視時，意外得知自己與梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、強沃特（Jon Voight）一同獲任命。

「這件事就這樣發生了。」史特龍回憶，當時他看電視聽到主播說：「所以史特龍、梅爾吉勃遜和強沃特將會……」他當下驚訝地問：「什麼？不好意思？真的嗎？」

史特龍說：「因為如果他們一開始問我，我會說，這是不可能的。」

談到自己是否對這項任命有所猶豫，史特龍回答：「是的，好萊塢就像封建國家，他們各自擁有自己的小王國。你不可能走進去，告訴六家電影公司該怎麼做。」

他也提到，自己與另外兩名男星都是「按照自己的方式做事」的人，暗示這項職務可能難以實際介入好萊塢各大公司的運作。

史特龍回憶，自己甚至曾向川普表示：「這行不通。」

川普於2025年1月首次宣布史特龍、梅爾吉勃遜及強沃特擔任「好萊塢特別大使」。川普當時透過自有社群平台Truth Social發文表示，三人將擔任他的特別代表，協助讓過去四年流失部分海外業務的好萊塢「重新崛起，變得更大、更好、更強」。

川普也表示，三人將成為他的「眼睛和耳朵」，並稱自己會採納他們提出的建議，讓好萊塢再次迎來「黃金時代」。

儘管對特使任命有所保留，史特龍仍在訪談中表達對川普的欣賞。他提到，自己曾在海湖莊園的一場聚會上，以「神話般的人物」形容當時的總統當選人。

史特龍說：「世界上沒有任何人能做到他所做到的事，所以我對他感到敬畏。」