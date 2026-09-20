紅髮艾德哭了 捲入以巴輿論戰後首開唱 批在加薩的行動「毫無道理」

英國歌手紅髮艾德19日晚間在費城演出時，發表對於近期爭議的看法。(路透)

英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）正在進行巡迴演唱會，但上周紐約場暖場嘉賓、美國饒舌歌手麥可莫（Macklemore）高喊「解放巴勒斯坦 」口號後遭踢出巡演，因而引發軒然大波。艾德19日在費城演唱時，針對此事發表了一段談話，途中還講到泣不成聲，他稱，以色列 在加薩 的行動「毫無道理」。

紐約郵報（New York Post）報導，艾德19日晚間在費城林肯金融球場（Lincoln Financial Field）舉辦演唱會，在表演開始前，他先表達了他對加薩戰爭的看法，並同時批評了以色列與哈瑪斯。

「我一直努力避免成為政治評論員，因為我希望我的音樂與演出是關於團結而非分裂，是關於人性而非政治」，艾德說道，「但這是一個人道主義問題。我再也無法掩飾自己的感受了。（2023年）10月7日在以色列及音樂節上發生的事情令人髮指，加劇了猶太人幾個世紀以來的苦難」，他在說話時忍不住落淚。

紅髮艾德19日在費城的演唱會，依然有大批歌迷參加。(路透)

不過，艾德接著也說，「加薩正在發生的事情是災難性（catastrophic）、毫無道理（unjustifiable）且不成比例的（disproportionate）」，「這場災難的規模，以及平民與兒童生命的喪失，令我心碎。我們在約旦河西岸目睹的系統性不公也不容忽視」。

艾德說，本周他不得不做出艱難的決定，他犯了錯，「我感到非常、非常抱歉」。

在麥可莫被踢出表演陣容後，艾德的背景樂團和其他暖場嘉賓也都退出他這場「The Loop」巡迴演出，但艾德表示他會繼續進行演唱會。「履行對粉絲的承諾對我來說至關重要，這也是我今晚獨自一人站在這裡的原因」，他說道，現場隨即響起雷鳴般的掌聲。

接著艾德就開始表演，途中的談話時間他依然不時會談到這起事件，「我從未想過要成為一名激進的音樂人，但這件事讓我捲入了一場關於言論自由以及地球上最複雜政治議題的激烈爭論之中」，他還提到，這是他一生中「最糟糕的一周」。

紅髮艾德19日在費城的演唱會外，有支持巴勒斯坦的人舉旗示威。(美聯社)

接近演唱會尾聲時，艾德又開始掉淚，坐在舞台邊緣告訴觀眾，經歷了過去一周的動盪後，「在這種情況下，你才能真正看清誰才是你真正的朋友」。

因為原本樂團的退出，艾德重新找了一些樂手來救火。他說，這些樂手只有三天時間練習曲目，並讚揚他們在自己遭受鋪天蓋地的惡意批評時，仍勇敢地與他站在一起。

麥可莫上周在艾德演唱會紐約場當暖場嘉賓時，說了「自由巴勒斯坦（Free Palestine）」的口號，引發場館方的不滿，麥可莫最後被踢出演出名單。此舉引爆西洋樂壇怒火，艾德雖然澄清自己並未參與剔除麥可莫的決定，但還被輿論罵爆，後續場次的暖場嘉賓與原本參與演出的樂團都紛紛宣布退出巡演。