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這是湯姆克魯斯？為新片扮石油大亨 妝髮6小時變1小時

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湯姆克魯斯新片「Digger」扮演石油大亨。（美聯社）
湯姆克魯斯新片「Digger」扮演石油大亨。（美聯社）

好萊塢男星湯姆克魯斯為了新片「Digger」，戴上全套臉部特效化妝、穿著增胖服，並以灰白頭髮造型飾演石油大亨。原本每天需要花6小時完成變裝的他，為了提高效率，親自設計訓練流程，要求化妝團隊反覆計時與演練，最終將準備時間縮短至不到1小時。

湯姆克魯斯近日登上凱爾西兄弟（Travis & JasonKelce）主持的Podcast節目，分享拍攝「Digger」時的幕後經歷。他表示，第一次進行特效妝容時，整個過程需要6小時才能完成。

「我開始計算時間。一天有24小時……我必須把每件事做得非常好，同時也要盡可能有效率。」他說。

湯姆克魯斯估算，自己每天至少需要睡6小時，拍攝工作則長達12小時，因此必須設法大幅縮短化妝時間。他隨後拿出黑板、橡皮擦與記號筆，將每一個特效部件逐一列出，並安排一名工作人員拿著碼表計時。

他回憶，化妝團隊一開始並不接受這項做法，甚至表示：「不，我們不會這樣做，這根本不可能。」

但湯姆克魯斯並未放棄，反而要求團隊持續練習。「我告訴他們，如果你們說做不到，那就永遠不可能達成。」他說。

於是，團隊逐一記錄每個妝髮時間，並不斷重複演練。湯姆克魯斯表示：「每個妝髮都要反覆計時，接著他們就會進行訓練與練習。」最終，團隊成功將每天的特效妝容準備時間壓縮至不到1小時。

阿湯哥說，自己喜歡研究系統，找出能夠改善流程的方法，「我喜歡進入一個系統，研究它，試著弄清楚如何做得更好、更有效率」。

在「Digger」中，湯姆克魯斯除了使用灰白頭髮與臉部特效化妝，還穿上增胖服，整體造型與本人差異極大。他也透露，長時間穿戴特效裝扮並不輕鬆，拍攝期間身體被特效妝容包覆，容易大量流汗，因此經常需要休息吹風；額外增加的重量也讓他的膝蓋及身體承受負擔。

電影「Digger」預定於10月2日在戲院上映。

精華 FAQ

  • 他戴上全套臉部特效化妝，穿著增胖服，並以灰白頭髮造型飾演石油大亨，整體外型與本人差異非常大。

  • 他親自設計訓練流程，拿黑板逐一列出特效部件，安排人員計時，要求團隊反覆練習與修正，最後成功把準備時間壓縮到不到1小時。

  • 他表示特效妝包覆全身後容易大量流汗，拍攝時必須常休息吹風；加上額外重量，膝蓋與身體也承受不少負擔。

石油 好萊塢 湯姆克魯斯

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