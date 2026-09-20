米莉芭比布朗收養二寶 升格4口家 女神卡卡找代孕 因「纖維肌痛症」

米莉芭比布朗(左)與搖滾天王邦喬飛之子傑克邦喬飛(右)透過收養方式迎來二寶。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 米莉芭比布朗與傑克邦喬飛再度收養，家庭升格為4口人。

米莉芭比布朗與傑克邦喬飛再度收養，家庭升格為4口人。 重點二： 兩人曾在社群埋下二寶線索，外界早已猜測喜訊將至。

兩人曾在社群埋下二寶線索，外界早已猜測喜訊將至。 重點三：女神卡卡透過代孕得女，外界推測與纖維肌痛症有關。

西洋娛樂圈接連傳出開心事！女神卡卡 （Lady Gaga）日前才傳出透過代孕喜得女嬰，憑藉熱門影集「怪奇物語」(Stranger Things)一砲而紅的22歲女星米莉芭比 布朗(Millie Bobby Brown)也捎來好消息，宣布與24歲搖滾天王邦喬飛之子傑克邦喬飛(Jake Bongiovi)再度透過收養方式迎來第2胎，順利升格為一家4口。

米莉芭比布朗與傑克邦喬飛繼1年多前收養一名女嬰後，再度以收養方式喜迎二寶。她在個人Instagram曬出夫妻倆溫馨牽著新生兒小手照，指間還戴著寫有「媽媽（Mom）」字樣的戒指，並興奮寫下：「嗨，小傢伙！（hi little guy！）」字裡行間洋溢著二度當媽的幸福喜悅。

夫妻倆其實早在約兩周前，就曾在社群平台提前埋下「二寶」線索。當時兩人在Instagram分享一家人前往義大利多洛米蒂山區的影片，畫面從背後拍攝，布朗抱著女兒，傑克邦喬飛則帶著兩隻羊駝同行。不過眼尖粉絲很快發現，傑克邦喬飛胸前似乎背著一名嬰兒，當時便引發外界猜測。

布朗與傑克邦喬飛2024年5月結婚，同年10月再舉行較大型的慶祝活動。2025年8月，夫妻倆宣布收養第一個孩子，是一名女嬰，但一直沒有公開女兒姓名。布朗曾透過刻有名字的項鍊及手機殼上的縮寫，低調透露女兒可能名為Ruth，而她已故祖母也叫Ruth。

另外，女神卡卡雖然未公開選擇代孕的具體原因，但外界普遍推測可能與她長期對抗的「纖維 肌痛症」有關。Lady Gaga曾在2017年的Netflix紀錄片「女神卡卡：五呎二吋」（Gaga: Five Foot Two）中，揭露自己飽受該慢性病折磨的過程，希望能為廣大慢性疼痛患者發聲。

她更曾在2020年接受歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時吐露心聲：「即使今天和你坐在這裡，我全身上下依然從頭疼到腳。」雖然她在2025年曾透露病況已獲得控制，但偶爾仍會發作，也讓人相當佩服她一路走來的堅強與勇敢。

外媒揭露，女神卡卡將女兒取名為「蘿絲·賓·波蘭斯基」（Rose Bean Polansky），蘊含深刻意義，「蘿絲（Rose）」源自Lady Gaga背上的玫瑰刺青，以此致敬她在代表作「巨星誕生」中驚艷演唱的法文名曲「玫瑰人生」（La Vie En Rose）；而中間名「賓（Bean）」則是獻給啟發她寫出神曲「天生完美」（Born This Way）的LGBTQ+著名運動家卡爾·賓（Carl Bean）。

女神卡卡未公開選擇代孕的具體原因，但外界普遍推測可能與她長期對抗的「纖維肌痛症」有關。（圖／Tiffany提供〉