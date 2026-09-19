紅髮艾德費城開唱 巡演嘉賓「挺巴」風波引發抵制

英國創作歌手「紅髮艾德」（Ed Sheeran）。（美聯社）

英國創作歌手「紅髮艾德」（Ed Sheeran）今天將在美國費城 登台演出，這是他的巡迴演唱會因暖場嘉賓發表親巴勒斯坦 言論陷入風波後，首度重返舞台。演唱會開始前，示威者在場外高喊口號，迎接陸續進場的觀眾。

法新社報導，美國饒舌歌手麥可莫（Macklemore）本月4日在美國紐澤西演唱會擔任暖場嘉賓時，在台上發表支持巴勒斯坦言論，並高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine），隨後遭到紅髮艾德的美國巡演陣容除名。其餘4組暖場嘉賓也集體退出抗議，並聲援巴勒斯坦。

35歲的紅髮艾德稍早在社群平台Instagram發文說：「麥可莫被移出巡演名單是主辦單位的決定，不是我。」他說麥可莫的合約是遭主辦方麥西納巡演集團（Messina Touring Group）終止。

批評人士指控紅髮艾德未能挺身而出，向波士頓吉列體育場（Gillette Stadium）老闆克拉夫特（Robert Kraft）等場館業主提出抗議，為麥可摩發聲，並呼籲對他發起抵制。

數十名挺巴示威者今天聚集在林肯金融球場（Lincoln Financial Field）外，揮舞巴勒斯坦旗幟，高喊「解放巴勒斯坦」。今晚紅髮艾德預計將在此演出。

警方出動10餘輛警車，在遠處監看這場和平集會。

一些陸續進場的歌迷表示，他們曾因這場風波猶豫是否要來看演唱會，但最後仍決定入場欣賞音樂。

不過也有人因此改變計畫。18歲的布朗大學（Brown University）學生阿泰克（Brandon Ateke）批評紅髮艾德與克拉夫特等人一起「噤聲」麥可摩，形同「共犯」。

隨著越來越多藝人公開反對加薩衝突及約旦河西岸屯墾民的暴力行為，紅髮艾德仍維持不介入政治的立場。

他日前在Instagram發文表示：「我沒有參與。我對這場令人震驚的衝突有自己的看法。只是我選擇不公開發言，並不代表我不在乎。」

親巴勒斯坦團體今天則呼籲藝人、歌迷及工作人員不要參加紅髮艾德的演唱會。巴勒斯坦學術和文化抵制以色列運動（PACBI）表示，「我們現在進一步呼籲抵制紅髮艾德的整個世界巡迴演唱會，包括即將展開的拉丁美洲巡演，以及尚未公布的歐洲巡演。」

目前尚未公布新的暖場嘉賓或伴奏樂團，因此紅髮艾德今晚的演出將如何進行，仍不得而知。

已退出巡演的陣容包括紅髮艾德的伴奏樂團，以及因與妹妹怪奇比莉（Billie Eilish）合作而走紅的菲尼亞斯歐康奈爾（Finneas O’Connell）。