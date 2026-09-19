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「艾蜜莉在巴黎」迎最終章 莉莉柯林斯不捨：永遠改變了我

記者陳穎／即時報導
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莉莉柯林斯演出的「艾蜜莉在巴黎」最終季拍攝殺青。(取材自lilyjcollins...
莉莉柯林斯演出的「艾蜜莉在巴黎」最終季拍攝殺青。(取材自lilyjcollins IG)

37歲好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）近日完成Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)最終季拍攝，正式告別陪伴她7年、6季的招牌角色「艾蜜莉」（Emily Cooper）。殺青當天，她在社群寫下感性告白，直言這一刻「既不真實又苦樂參半」，更坦言這個角色「永遠改變了我」，最後以一句「Au revoir, Emily Cooper（再見了，艾蜜莉）」為這段旅程畫下句點。

莉莉柯林斯在instagram分享最後一天的心情：「我以艾蜜莉身分在片場的最後一天……我說不出話來。我根本找不到適當的文字，形容這段旅程對我的意義。」

「艾蜜莉在巴黎」自2020年推出後，艾蜜莉逐漸成為莉莉演藝生涯最具代表性的角色之一。她表示，這個角色多年來一直是自己生命的一部分，「每一季，她都持續讓我驚訝、給我啟發，也向我提出挑戰。」

她也特別感謝影集統籌戴倫史達（Darren Star），創造出這個從美國來到巴黎、始終保持樂觀的女孩。在莉莉眼中，艾蜜莉不斷被推離舒適圈，在適應新生活的過程中，逐漸學習相信自己，也懂得依靠身邊的人。

告別時，她也向劇組工作人員、編劇、導演以及多年來並肩工作的演員致謝，形容大家早已成為「家人」，同時感謝觀眾7年來一路支持，「謝謝過去7年、6季一直支持我們的每一個人，讓我們在這趟史詩般的冒險中，始終受到鼓舞，敢於做更大的夢」。

莉莉柯林斯感性寫道：「我會永遠帶著人生的這個篇章。說再見的感覺完全不真實，又苦樂參半，但更多的是，我無比驕傲，也非常感激自己曾經有機會成為她，成為這麼歡樂的一件作品的一部分。」最後，她留下簡短卻充滿不捨的一句話：「這永遠改變了我。再見了，Emily Cooper……。」Netflix上月已公開第6季、也是最終季的首波劇照，並宣布將於12月24日上線。

精華 FAQ

  • 因為她剛完成《艾蜜莉在巴黎》最終季拍攝，正式結束7年、6季的演出。她形容殺青時刻不真實又苦樂參半，並強調這個角色深深影響了自己。

  • 她認為艾蜜莉多年來一直是自己生命的一部分，每一季都帶來驚喜、啟發與挑戰。莉莉也說，這個從美國到巴黎、始終樂觀的角色永遠改變了她。

  • Netflix已宣布第6季、也就是最終季將於12月24日上線。莉莉特別感謝戴倫史達、劇組工作人員、編劇、導演與演員，也謝謝觀眾7年來一路支持。

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