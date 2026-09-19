才宣布血癌已好轉 「正重新站起來」 英男星Sway44歲逝

英男星Sway DaSafo家中逝世。 (取材自Ｘ平台)

AI摘要 文章摘要整理： 英國饒舌歌手兼演員Sway今年6月才透露病情改善，卻在3個月後於迦納住家離世，MOBO音樂獎也發聲悼念這位曾創下歷史的音樂人。

英國男演員、饒舌歌手Sway DaSafo（本名Derek Andrew Safo）今年6月才曾向歌迷分享近況，當時透露自己歷經治療後逐漸恢復，還以「正在重新站起來」形容當時的狀態，沒想到短短3個月後，卻驚傳已在迦納住家離世，享年44歲。

史威的死訊近日震撼英國音樂圈，MOBO音樂獎隨後發表聲明證實消息，悼念這名曾在頒獎典禮寫下歷史的饒舌歌手，並向他的家人及歌迷表達慰問。官方也提到，對於史威曾成為MOBO音樂獎歷史的一部分感到驕傲。

Sway是迦納裔英國音樂人，2000年代在英國嘻哈圈嶄露頭角。2005年，他以尚未簽約唱片公司的獨立饒舌歌手身分，拿下MOBO音樂獎「最佳嘻哈藝人」，成為該獎項首位以這樣的身分獲獎者，之後陸續推出〈Little Derek〉、〈Silver & Gold〉、〈F Ur X〉等作品。

音樂之外，Sway也曾挑戰戲劇演出，在英國知名影集「上層男孩」(Top Boy)中飾演Ross Rosten，2011年播出的前兩集中都能見到他的身影。2006年，他推出專輯「This Is My Demo」，作品更獲得水星音樂獎（Mercury Prize）提名，音樂成績受到肯定。

然而，Sway的演藝生涯並非一路順遂。2010年，他確診霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin’s lymphoma），此後長年接受治療，化療歷時約6年。多年來他持續與病痛抗爭，直到今年6月才公開分享身體狀況，讓歌迷一度替他感到欣慰。

如今再回頭看當時的近況分享，卻格外令人鼻酸。Sway才在今年夏天透露自己逐漸找回生活，如今卻證實離開人世，享年44歲，消息傳出後也讓一路關注他的歌迷深感不捨。