曾獲東尼獎與葛萊美獎 「春之覺醒」作曲家謝客56歲逝

曾為音樂劇「春之覺醒」譜曲的作曲家鄧肯謝克，於9月17日晚間去世，享年56歲。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 曾獲東尼獎與葛萊美獎的《春之覺醒》作曲家鄧肯謝克逝世，享年56歲；他從流行歌手轉戰百老匯，留下重要音樂劇作品。

曾獲頒東尼獎(Tony)與葛萊美獎(Grammy)，為音樂劇「春之覺醒」(Spring Awakening)譜曲的作曲家鄧肯謝克(Duncan Sheik)去世，享年56歲。

根據謝克Instagram帳號上發布的消息，這位音樂人是在17日晚間去世。「世界失去了一位才華橫溢、極具影響力的音樂和戲劇大師，」貼文中寫道，「他的音樂遺產將繼續激勵後世。」

謝克最廣為人知的作品，是歷久不衰的電台熱門歌曲「Barely Breathing」，之後他將目光轉向百老匯 ，創作了講述青少年的焦慮情的音樂劇「春之覺醒」。

「除了導演之外，我們都是百老匯的局外人。我們想做出一些改變。我們當時就想打造一部真正酷炫的戲劇作品。」謝克在該音樂劇於2007年橫掃東尼獎提名，接受「美聯社」(The Associated Press)採訪時說道。

謝克也創作了根據「美國殺人魔」(American Psycho)和「愛麗絲夢遊仙境」(Alice in Wonderland)改編的音樂劇，而他自己的歌曲「Barely Breathing」則曾登上告示牌排行榜百首熱門單曲榜(Billboard Hot 100)長達55周，最高排名第16位。但他最廣為人知的作品，或許是應該自2006年起在百老匯已經上演超過860場的「春之覺醒」。

「他深沉的情感和喜悅帶給我們如此多的美好，」劇作家兼演員艾莎戴維斯(Eisa Davis)寫道，「鄧肯，感謝你的友誼和美妙的音樂。」

「春之覺醒」改編自德國劇作家弗蘭克韋德金德(Frank Wedekind)的19世紀戲劇，描述了亂倫、墮胎和自殺等主題，表達正確其部分目的在於警示青少年，他們需要正確的性知識來避免悲劇性的錯誤。

「春之覺醒」榮獲八項東尼獎，包括最佳音樂劇獎(best musical)，以及葛萊美最佳音樂劇專輯獎(best musical show album)。