AI女演員上英節目「突說粵語」 主持人傻眼 製作人：她在炫耀啦

Particle6用AI生成的女演員蒂莉諾伍德。（路透）

AI生成「女星」蒂莉諾伍德（Tilly Norwood）去年出道時引起好萊塢 影壇強烈反彈，不過，她在近日的一場訪問中疑似「故障」，從流利的英文談話途中停下，並改用粵語回答問題，讓主持人一頭霧水。

華盛頓時報報導，英國主持人皮爾斯．摩根（Piers Morgan）日前在自己的節目「皮爾斯．摩根不設限」（Piers Morgan Uncensored）上，與蘇格蘭演員湯姆．康提（Tom Conti）一起訪問諾伍德，聊關於她演出的電影「Misaligned」。

康提問道，該電影的其他演員是真實的人類，或是與諾伍德一樣是AI生成？諾伍德一開始似乎並未聽懂問題，回答稱電影的導演與編劇都是真人，並重申AI演員並未要取代任何人。康提於是打斷她，並再次重複問題。這次諾伍德聽懂了，但她先用英文回答後，突然陷入短暫停頓，接著開始用粵語回答問題。

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諾伍德用粵語重複了先前的回答，稱該電影的導演與編劇都是真人，但其他演員都跟她一樣是電腦生成的。

康提再次打斷諾伍德，並表示他聽不懂；摩根也問諾伍德為何「毫無徵兆地隨機講起『中文』」？

諾伍德又切回英語表示，「看來我剛剛出了一點小故障」，她道歉後還說，自己的「線路」偶爾會「有點混亂」。

對此情況，製作諾伍德的公司並不覺得是「失誤」，諾伍德官方帳號事後在社群平台X上發文：「你來試試看講30多種語言，看你會不會偶爾想炫耀一下」，同時藉機宣傳以該角色為核心的付費互動聊天產品。

諾伍德的製作人Eline Van der Velden接受「Deadline」採訪時，也回應稱，諾伍德只是在展現自己的語言天賦。

▼蒂莉諾伍德完整受訪影片

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