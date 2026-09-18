Lady Gaga透過代孕生女 「怪奇物語」米莉芭比布朗收養第2個孩子

米莉芭比布朗（左）與丈夫傑克邦喬飛宣布收養了第二個小孩。（美聯社）

在40歲女神卡卡(Lady Gaga )選擇透過代理孕母生下女嬰的同時，曾主演「怪奇物語」(Stranger Things)的22歲英國女星米莉芭比 布朗(Millie Bobby Brown)宣布收養了第二個孩子，她與24歲丈夫傑克邦喬飛(Jake Bongiovi)18日在Instagram分享了新生兒小手照片。照片中，布朗右手中指戴著一枚鑽石「MOM」戒指，也意外成為粉絲關注焦點。

布朗在貼文中曬出夫妻倆牽著寶寶小手的溫馨畫面，簡短寫下：「嗨，小傢伙！」戒指品牌為Isa Grutman，售價2780美元，戒指造型相當特別，戒台分成三段，分別承載「M」、「O」及「M」三個字母 ，並鑲嵌總重0.25克拉的鑽石。

夫妻倆其實早在約兩周前，就曾在社群平台提前埋下「二寶」線索。當時兩人在Instagram分享一家人前往義大利多洛米蒂山區的影片，畫面從背後拍攝，布朗抱著女兒，傑克邦喬飛則帶著兩隻羊駝同行。不過眼尖粉絲很快發現，傑克邦喬飛胸前似乎背著一名嬰兒，當時便引發外界猜測。

布朗與傑克邦喬飛2024年5月結婚，同年10月再舉行較大型的慶祝活動。2025年8月，夫妻倆宣布收養第一個孩子，是一名女嬰，但一直沒有公開女兒姓名。布朗曾透過刻有名字的項鍊及手機殼上的縮寫，低調透露女兒可能名為Ruth，而她已故祖母也叫Ruth。

夫妻倆當時宣布成為父母時曾寫道：「我們非常期待在平靜與隱私中，展開這段美好的育兒新篇章。」