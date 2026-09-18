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同框泰勒絲聊什麼？湯姆克魯斯：她教我認識美式足球

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泰勒絲（左）與湯姆克魯斯（中）並肩觀看NFL堪薩斯城酋長隊開幕戰。（美聯社）
泰勒絲（左）與湯姆克魯斯（中）並肩觀看NFL堪薩斯城酋長隊開幕戰。（美聯社）

好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)日前與泰勒絲(Taylor Swift)一同觀看NFL堪薩斯城酋長隊比賽，之後又登上凱爾西(Travis Kelce)的Podcast「New Heights」，阿湯哥在節目中稱讚泰勒絲是「天才」，形容她與凱爾西是「美好的一對」。

64歲的阿湯哥18日登上凱爾西的Podcast，幾天前他才與泰勒絲並肩坐在看台上，觀看酋長隊本季開幕戰，他早前透露，當晚泰勒絲還「教」他認識美式足球。

阿湯哥說：「泰勒絲是廚師、畫家、作家、詩人，而凱爾西也是。」他表示，自己很欣賞能夠把某件事發揮創意、創造出作品的人，「當我看到人們時，我總會觀察他們的技能，試著理解，然後向他們學習，再想想我們可以如何運用。」

凱爾西聽完相當感動，回應：「我很感謝你這麼說。」

阿湯哥接著形容泰勒絲與凱爾西是「美好的一對」，並說：「從我第一次見到你們所有人的那一刻起，就覺得真的很美好。」

凱爾西則笑說自己是「幸運的傢伙」，阿湯哥回應：「但你是自己創造了幸運。」凱爾西的哥哥傑森（Jason Kelce）也認同，表示：「他確實做到了。」

阿湯哥隨後也鼓勵傑森，談到人生面對困難時，可以選擇如何帶動身邊的人，「你可以選擇讓大家振作起來，也可以一直專注在負面事情上。」他強調，這並不代表凡事都要抱持「一切都會很好」的樂觀態度，而是要找出事情沒有成功的原因，再作出調整，同時保持「我們一定會讓這件事成功」的信念。

他以天氣作比喻說：「不管暴風雨有多猛烈，太陽就在它後面，太陽永遠都在。」

凱爾西也認同：「你必須相信它，即使天氣預報不是這麼說。我們只需要越過雲層。」

精華 FAQ

  • 兩人是一起坐在看台上觀看NFL堪薩斯城酋長隊的本季開幕戰，因此引起媒體與球迷注意，也成為後續Podcast對話的話題焦點。

  • 他稱泰勒絲是天才，並把她形容為廚師、畫家、作家、詩人，也表示泰勒絲和凱爾西是一對美好組合，從第一次見到就覺得很棒。

  • 他認為遇到困難時可以選擇帶動身邊的人，重點是找出事情沒成功的原因並調整，同時保持『我們一定會讓這件事成功』的信念。

泰勒絲 湯姆克魯斯 阿湯哥

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