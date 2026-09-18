才剛出新歌… 美22歲饒舌新星 加油站遭圍攻槍擊掃射亡

22歲饒舌新星「Bloodhound Q50」遭遭多名槍手狂掃，中彈身亡。(取材自X平台)

美國西洋樂壇傳槍擊 慘案！年僅22歲的芝加哥饒舌新星「Bloodhound Q50」（本名庫珀，Mikquale T. Cooper），日前凌晨在富勒公園附近的加油站 遭遇伏擊。當時他剛坐進自己的特斯拉 駕駛座，突遭兩輛車包夾並遭多名槍手圍攻狂掃，胸部與肩膀身中多槍，緊急送醫後仍宣告不治，得年22歲。

據當地警方與現場監視器畫面顯示，事發於凌晨近4時，庫珀從加油站便利商店走出、剛坐上車，兩側便突然衝出敵對車輛開火。現場彈痕累累、滿目瘡痍，連附近餐廳的玻璃窗都遭貫穿。目擊者向外媒驚魂未定透露：「當時聽到超過100聲槍響，警方在現場標記了至少80個以上的彈殼。」庫珀最終於凌晨4時35分被宣告死亡，法醫證實死因爲多處槍傷，判定屬他殺案件。

庫珀今年5月才剛登上指標性音樂節「Rolling Loud」舞台，並於8月推出新作品，演藝事業正要起飛。令人唏噓的是，他7月受訪時曾坦言過去也曾受過槍傷，但對生死相當淡然，「如果那天到了就是到了，我不會逃避，我很清楚自己選擇了什麼樣的人生」。

噩耗傳出後，Rolling Loud官方社群也特別發文哀悼「R.I.P. BLOODHOUND Q50」。目前警方尚未鎖定嫌犯身分，犯案動機仍待進一步釐清，全案正由警方全力調查中。