才剛出新歌… 美22歲饒舌新星 加油站遭圍攻槍擊掃射亡
美國西洋樂壇傳槍擊慘案！年僅22歲的芝加哥饒舌新星「Bloodhound Q50」（本名庫珀，Mikquale T. Cooper），日前凌晨在富勒公園附近的加油站遭遇伏擊。當時他剛坐進自己的特斯拉駕駛座，突遭兩輛車包夾並遭多名槍手圍攻狂掃，胸部與肩膀身中多槍，緊急送醫後仍宣告不治，得年22歲。
據當地警方與現場監視器畫面顯示，事發於凌晨近4時，庫珀從加油站便利商店走出、剛坐上車，兩側便突然衝出敵對車輛開火。現場彈痕累累、滿目瘡痍，連附近餐廳的玻璃窗都遭貫穿。目擊者向外媒驚魂未定透露：「當時聽到超過100聲槍響，警方在現場標記了至少80個以上的彈殼。」庫珀最終於凌晨4時35分被宣告死亡，法醫證實死因爲多處槍傷，判定屬他殺案件。
庫珀今年5月才剛登上指標性音樂節「Rolling Loud」舞台，並於8月推出新作品，演藝事業正要起飛。令人唏噓的是，他7月受訪時曾坦言過去也曾受過槍傷，但對生死相當淡然，「如果那天到了就是到了，我不會逃避，我很清楚自己選擇了什麼樣的人生」。
噩耗傳出後，Rolling Loud官方社群也特別發文哀悼「R.I.P. BLOODHOUND Q50」。目前警方尚未鎖定嫌犯身分，犯案動機仍待進一步釐清，全案正由警方全力調查中。
他在凌晨近4時從加油站便利商店走回車內時，遭兩輛車包夾，數名槍手朝他連續開火，胸部與肩膀中彈，送醫後仍不治。 根據警方與監視器畫面，現場彈痕遍布，附近餐廳玻璃也被貫穿，目擊者稱聽到超過100聲槍響，警方則標記至少80個彈殼。 他今年5月曾登上Rolling Loud舞台，8月又推出新作品，事業正要起飛；而他7月受訪時曾表示對生死看得很淡，消息傳出後官方也發文哀悼。
精華 FAQ
他在凌晨近4時從加油站便利商店走回車內時，遭兩輛車包夾，數名槍手朝他連續開火，胸部與肩膀中彈，送醫後仍不治。
根據警方與監視器畫面，現場彈痕遍布，附近餐廳玻璃也被貫穿，目擊者稱聽到超過100聲槍響，警方則標記至少80個彈殼。
他今年5月曾登上Rolling Loud舞台，8月又推出新作品，事業正要起飛；而他7月受訪時曾表示對生死看得很淡，消息傳出後官方也發文哀悼。
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