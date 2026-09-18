我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

才剛出新歌… 美22歲饒舌新星 加油站遭圍攻槍擊掃射亡

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
22歲饒舌新星「Bloodhound Q50」遭遭多名槍手狂掃，中彈身亡。(取材...
22歲饒舌新星「Bloodhound Q50」遭遭多名槍手狂掃，中彈身亡。(取材自X平台)

美國西洋樂壇傳槍擊慘案！年僅22歲的芝加哥饒舌新星「Bloodhound Q50」（本名庫珀，Mikquale T. Cooper），日前凌晨在富勒公園附近的加油站遭遇伏擊。當時他剛坐進自己的特斯拉駕駛座，突遭兩輛車包夾並遭多名槍手圍攻狂掃，胸部與肩膀身中多槍，緊急送醫後仍宣告不治，得年22歲。

據當地警方與現場監視器畫面顯示，事發於凌晨近4時，庫珀從加油站便利商店走出、剛坐上車，兩側便突然衝出敵對車輛開火。現場彈痕累累、滿目瘡痍，連附近餐廳的玻璃窗都遭貫穿。目擊者向外媒驚魂未定透露：「當時聽到超過100聲槍響，警方在現場標記了至少80個以上的彈殼。」庫珀最終於凌晨4時35分被宣告死亡，法醫證實死因爲多處槍傷，判定屬他殺案件。

庫珀今年5月才剛登上指標性音樂節「Rolling Loud」舞台，並於8月推出新作品，演藝事業正要起飛。令人唏噓的是，他7月受訪時曾坦言過去也曾受過槍傷，但對生死相當淡然，「如果那天到了就是到了，我不會逃避，我很清楚自己選擇了什麼樣的人生」。

噩耗傳出後，Rolling Loud官方社群也特別發文哀悼「R.I.P. BLOODHOUND Q50」。目前警方尚未鎖定嫌犯身分，犯案動機仍待進一步釐清，全案正由警方全力調查中。

精華 FAQ

  • 他在凌晨近4時從加油站便利商店走回車內時，遭兩輛車包夾，數名槍手朝他連續開火，胸部與肩膀中彈，送醫後仍不治。

  • 根據警方與監視器畫面，現場彈痕遍布，附近餐廳玻璃也被貫穿，目擊者稱聽到超過100聲槍響，警方則標記至少80個彈殼。

  • 他今年5月曾登上Rolling Loud舞台，8月又推出新作品，事業正要起飛；而他7月受訪時曾表示對生死看得很淡，消息傳出後官方也發文哀悼。

加油站 槍擊 特斯拉

上一則

觀影說劇／陳冲首主演台片 扮昔日秀場天后爬出地獄

下一則

王凱在反諜劇「交鋒」化身幹警 揭沉默英雄真實面

延伸閱讀

畫面驚悚慎點 南加大刀男衝向警遭擊斃

畫面驚悚慎點 南加大刀男衝向警遭擊斃
陸妻在台打離婚官司 保護令尚未核發先遭槍擊 監視器拍到女槍手

陸妻在台打離婚官司 保護令尚未核發先遭槍擊 監視器拍到女槍手
布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索

布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索
明尼阿波利斯市槍擊釀3死 目擊者：有人渾身是血被抬出來

明尼阿波利斯市槍擊釀3死 目擊者：有人渾身是血被抬出來

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀