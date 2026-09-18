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艾倫里奇森被富婆逼房間見面 不從恐遭控性侵 曾想輕生

編譯尤寶琪／綜合報導
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好萊塢男星艾倫里奇森，透露了自己在三十五、六歲時，第一次罹患​​憂鬱症。(美聯社...
好萊塢男星艾倫里奇森，透露了自己在三十五、六歲時，第一次罹患​​憂鬱症。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

艾倫里奇森透露，自己曾被一位商業夥伴以性侵指控相逼，要求他到坎城飯店房間見面；他拒絕後採取法律行動，卻也因此陷入嚴重憂鬱與自殺念頭。

因主演影集「神隱任務」(Jack Reacher)而走紅的好萊塢男星艾倫里奇森(Alan Ritchson)日前出席加拿大動漫展(FAN EXPO Canada)時，透露了自己人生中一段黑暗且極其私人的經歷。

里奇森表示，自己曾遭一位商業夥伴威脅，說如果自己拒絕在法國坎城的一家酒店房間與她見面，她就要公開指控他性侵；這威脅讓他陷入了深深的焦慮和抑鬱之中。

「我是自殺倖存者，」里奇森說到，「我當時大概三十五、六歲。那是我第一次患上憂鬱症，原因是我明明一切都做得很好，卻和一個商業夥伴鬧翻了。她威脅我說，如果我不去坎城的卡普酒店(Hotel du Cap)找她，她就會打電話給TMZ，告訴記者我在坎城性侵了她，毀了我的生活。」

他繼續說：「所以她就是在勒索我，逼我去她房間。我當時就說，『不，我不會去。』我不想那樣做。」

里奇森在發言中沒有透露這位女士的名字。

里奇森表示，他拒絕前往酒店房間，而是採取了法律行動，聘請了一名訴訟律師來應對所謂的威脅。他說，生意上的損失非常嚴重，最終他達成了和解，但他感覺失去了一些更難挽回的東西。

「我在那段關係中失去了一切；她是個億萬富翁，但她實際上毀掉了我們所有的生意，讓我損失慘重，而且這種威脅一直籠罩著我，所以我聘請了一名訴訟律師來反擊，確保這種情況不會再次發生，」里奇森指出。

里奇森說：「我最終獲得了賠償，但感覺什麼也沒得到，因為我得到的只有一種當你一切都做對，當你竭盡全力的時候，卻不知生活會變得如何的不確定感。」

他表示自己「感到無助」，並稱這種情況讓他「非常沮喪和消沉」，且覺得如果家人不必承受這起陰謀帶來的後果，那就算是「一份禮物」了。

好萊塢男星艾倫里奇森，透露了自己在三十五、六歲時，第一次罹患​​憂鬱症。(美聯社...
好萊塢男星艾倫里奇森，透露了自己在三十五、六歲時，第一次罹患​​憂鬱症。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他表示自己曾遭一名商業夥伴威脅，若不去坎城飯店房間見面，就要向媒體指控他性侵，整起事件讓他承受巨大精神壓力。

  • 里奇森選擇拒絕前往房間，並聘請訴訟律師以法律途徑應對威脅；雖然後來達成和解，但事業與心理都受到很大傷害。

  • 他坦言那是自己第一次罹患憂鬱症，過程中感到無助、消沉，甚至自稱是自殺倖存者，顯示事件對他打擊極深。

性侵 好萊塢 憂鬱症

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