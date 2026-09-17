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「表演已融入血液」 這些高齡歌手熱中巡演 收入也驚人

編譯彭馨儀／綜合報導
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英國歌手洛史都華（左）於2026年6月27日，在葡萄牙里斯本搖滾音樂節演出。(歐...
英國歌手洛史都華（左）於2026年6月27日，在葡萄牙里斯本搖滾音樂節演出。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多位70、80多歲歌手仍活躍巡演，證明表演已成生活本能。
  • 重點二：雖受中風、心臟手術與肺癌治療影響，他們仍陸續重返舞台。
  • 重點三：高齡藝人票房驚人，2024年前十大巡演中有5場由60歲以上歌手包辦。

73歲的查理威爾森(Charlie Wilson)是80年代放克音樂界代表歌手；77歲的萊諾李奇(Lionel Richie)是樂壇傳奇。81歲的洛史都華(Rod Stewart)與83歲的巴瑞曼尼洛(Barry Manilow)，至今也都活躍於舞台。

華爾街日報報導，健康問題迫使明星調整計畫。威爾森去年多次中風，8個月後便重返舞台；李奇6月頭暈延期，8月住院；洛史都華因心臟手術取消巡演；曼尼洛則因肺癌手術推遲演出。

「你根本攔不住；表演已融入他們的血液，」經紀人麥克帕蘭(Michael Paran)說。播客主持人帕特弗朗西斯(Pat Francis)也說，「這是他們生活的意義，當搖滾明星是你的工作，為什麼要退休？」

藝人雖年長，歌迷熱情不減。34歲的哈里斯(Barry Harris)看曼尼洛演出後驚嘆，「他連唱一個半小時，最後一首和第一首一樣精采。」

2024年十大巡演中，有5場由60歲以上藝人包辦。鐵娘子樂團(Iron Maiden)和老鷹合唱團(Eagles)票房均逾1.5億元；金屬樂團(Metallica)、布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、安德烈波伽利(Andrea Bocelli)及保羅麥卡尼(Paul McCartney)收入也都破億。

這些明星都不愁吃穿，洛史都華曾說1973年就備妥餘生所需，「但我害怕萬一不能再上台。」曼尼洛也說過，「無論能不能唱，都會完成巡演。」

高齡藝人保費極高，保險專家保羅巴斯曼(Paul Bassman)說是是年輕藝人的數倍。此外，社群影片容易暴露老態，但也有憑毅力贏得讚譽，如瓊妮密切爾(Joni Mitchell)腦動脈瘤後重返葛萊美舞台。部分藝人改採定點駐唱(residency model)，如曼尼洛專注拉斯維加斯演出，基斯李察(Keith Richards)也曾考慮與滾石樂團(Rolling Stones)駐場。

李奇在回憶錄提到，他問過97歲的喬治伯恩斯(George Burns)長青祕訣，得到答案是「保持演出邀約」。

圖為2026年5月15日，萊諾李奇在密西根州大急流城市中心的Acrisure露天...
圖為2026年5月15日，萊諾李奇在密西根州大急流城市中心的Acrisure露天劇場盛大開幕式上表演。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導聚焦73歲的Charlie Wilson、77歲的Lionel Richie、81歲的Rod Stewart與83歲的Barry Manilow等人，指出他們雖已年長，仍頻繁登台演出，且在樂壇與票房上都保持高度影響力。

  • 文中提到有人曾中風、頭暈住院、接受心臟手術或肺癌手術，導致行程延後或取消；但多數人很快調整步調，甚至在休養後重返舞台，顯示他們對表演仍有強烈執著。

  • 經紀人與主持人都認為，表演已融入他們的血液，也是人生意義所在；同時歌迷熱情未減，2024年前十大巡演中有5場由60歲以上藝人包辦，票房表現依舊驚人。

華爾街 中風

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