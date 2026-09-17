「表演已融入血液」 這些高齡歌手熱中巡演 收入也驚人

英國歌手洛史都華（左）於2026年6月27日，在葡萄牙里斯本搖滾音樂節演出。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 多位70、80多歲歌手仍活躍巡演，證明表演已成生活本能。

多位70、80多歲歌手仍活躍巡演，證明表演已成生活本能。 重點二： 雖受中風、心臟手術與肺癌治療影響，他們仍陸續重返舞台。

雖受中風、心臟手術與肺癌治療影響，他們仍陸續重返舞台。 重點三：高齡藝人票房驚人，2024年前十大巡演中有5場由60歲以上歌手包辦。

73歲的查理威爾森(Charlie Wilson)是80年代放克音樂界代表歌手；77歲的萊諾李奇(Lionel Richie)是樂壇傳奇。81歲的洛史都華(Rod Stewart)與83歲的巴瑞曼尼洛(Barry Manilow)，至今也都活躍於舞台。

華爾街 日報報導，健康問題迫使明星調整計畫。威爾森去年多次中風 ，8個月後便重返舞台；李奇6月頭暈延期，8月住院；洛史都華因心臟手術取消巡演；曼尼洛則因肺癌手術推遲演出。

「你根本攔不住；表演已融入他們的血液，」經紀人麥克帕蘭(Michael Paran)說。播客主持人帕特弗朗西斯(Pat Francis)也說，「這是他們生活的意義，當搖滾明星是你的工作，為什麼要退休？」

藝人雖年長，歌迷熱情不減。34歲的哈里斯(Barry Harris)看曼尼洛演出後驚嘆，「他連唱一個半小時，最後一首和第一首一樣精采。」

2024年十大巡演中，有5場由60歲以上藝人包辦。鐵娘子樂團(Iron Maiden)和老鷹合唱團(Eagles)票房均逾1.5億元；金屬樂團(Metallica)、布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、安德烈波伽利(Andrea Bocelli)及保羅麥卡尼(Paul McCartney)收入也都破億。

這些明星都不愁吃穿，洛史都華曾說1973年就備妥餘生所需，「但我害怕萬一不能再上台。」曼尼洛也說過，「無論能不能唱，都會完成巡演。」

高齡藝人保費極高，保險專家保羅巴斯曼(Paul Bassman)說是是年輕藝人的數倍。此外，社群影片容易暴露老態，但也有憑毅力贏得讚譽，如瓊妮密切爾(Joni Mitchell)腦動脈瘤後重返葛萊美舞台。部分藝人改採定點駐唱(residency model)，如曼尼洛專注拉斯維加斯演出，基斯李察(Keith Richards)也曾考慮與滾石樂團(Rolling Stones)駐場。

李奇在回憶錄提到，他問過97歲的喬治伯恩斯(George Burns)長青祕訣，得到答案是「保持演出邀約」。

圖為2026年5月15日，萊諾李奇在密西根州大急流城市中心的Acrisure露天劇場盛大開幕式上表演。（美聯社）