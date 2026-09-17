生人勿近？ 泰勒絲豪宅防窺探 靠太近有「語音警告」
美國流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）今年3月斥資535萬美元買下俄亥俄州布拉滕達爾（Bratenahl）一棟湖畔豪宅，婚後也開始加強保安。Page Six報導，兩人在房屋周邊設置系統，只要有人靠近住宅，就會觸發語音警告。
當地居民透露：「有鄰居靠近房子時，因為離住宅太近，收到語音警告，提醒不要進入這片土地。」
報導指出，泰勒絲與凱爾西的俄亥俄州豪宅，位於伊利湖畔，設有8間臥室、11間浴室，還包括遊戲室及私人戲院。
房地產經紀人蓋瑞（Patricia Knight Gary）表示，這個社區本身就是相對隱密，泰勒絲夫婦入住後目前並未對當地造成明顯騷動。蓋瑞說，「居民是和大眾一樣，從新聞得知他們搬來了」。
她也表示，目前仍需觀察兩人的入住對當地交通、人流及社區帶來多少影響，「我們知道這裡並不是他們的固定住所，所以現階段無法知道究竟會造成什麼影響，坦白說，只能拭目以待。」
泰勒絲與凱爾西目前在美國各地擁有多處房產，目前兩人在堪薩斯州利伍德（Leawood）的住所仍是主要居所，尤其凱爾西仍效力於堪薩斯城酋長隊期間，該處是兩人主要的家。
兩人在布拉滕達爾的湖畔豪宅周邊設置了防護系統，只要有人靠近住宅範圍，就可能觸發語音警告，提醒對方不要進入這片土地，以加強隱私與安全。 有鄰居表示，曾因靠近房子而收到語音警告，得知自己離住宅太近。不過房地產經紀人指出，社區本身已相對隱密，居民多是從新聞才知道兩人搬來。 雖然他們在俄亥俄州購入新宅，但目前主要居所仍是堪薩斯州利伍德的住所，特別是在凱爾西效力於堪薩斯城酋長隊期間，那裡仍是兩人的主要家。
精華 FAQ
兩人在布拉滕達爾的湖畔豪宅周邊設置了防護系統，只要有人靠近住宅範圍，就可能觸發語音警告，提醒對方不要進入這片土地，以加強隱私與安全。
有鄰居表示，曾因靠近房子而收到語音警告，得知自己離住宅太近。不過房地產經紀人指出，社區本身已相對隱密，居民多是從新聞才知道兩人搬來。
雖然他們在俄亥俄州購入新宅，但目前主要居所仍是堪薩斯州利伍德的住所，特別是在凱爾西效力於堪薩斯城酋長隊期間，那裡仍是兩人的主要家。
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