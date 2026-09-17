我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

暌違20年再登GQ封面 阿湯哥認了片場「超嚴苛」傳言

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿湯哥暌違20年再度登上GQ封面。（取材自Instagram）
阿湯哥暌違20年再度登上GQ封面。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯姆克魯斯暌違20年再登GQ封面，親口談片場傳言。
  • 重點二：他坦言工作要求嚴格，常提前到場並直言傳聞都是真的。
  • 重點三：面對串流改變與電影回溫，他仍最重視戲院觀影體驗。

阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期暌違20年再度登上國際時尚雜誌「GQ」封面，這次為新作「挖掘者」（Digger）接受專訪，意外親自證實外界流傳已久的「片場傳說」。一向以敬業、拚命聞名的他，坦言自己對工作確實有一套近乎嚴格的要求，甚至會提前告訴合作演員：「我會比你更早到片場。」

湯姆克魯斯與金獎導演阿利安卓岡札雷（Alejandro G. Iñárritu）攜手推出「挖掘者」，作品類型與他過去最廣為人知的動作電影有所不同。相較於飛車、特技與高空冒險，這次他將重心放在喜劇與劇情表演，也讓外界再次看見他不只滿足於「動作巨星」這個身分。

阿湯哥性感依舊。（取材自Instagram）
阿湯哥性感依舊。（取材自Instagram）

而這份對電影的執著，其實從他年輕時便一路延續至今。談到自己在片場的工作方式，湯姆克魯斯表示，從小就有人提醒他「太嚴肅、太衝」，但他認為，既然選擇投入自己熱愛的事情，就會想把每個細節弄清楚。他也不避諱外界對他的各種形容，反而拿自己開玩笑，直言那些傳聞「全都是真的」。

為了讓拍攝維持效率，阿湯哥甚至會主動和合作演員溝通彼此期待。他強調，自己並不是在意片場上是否顯得完美，真正重要的是找到適合團隊的工具與節奏，「看起來很蠢」並不是他在意的事情。

就連平時工作的細節，他也有自己的一套方法。為了避免受到干擾，湯姆克魯斯會把手機刻意放遠，並且不希望工作人員透過冗長Email溝通。他甚至直接表示，與其收到長篇文字，不如直接到他面前把事情講清楚。

面對串流平台近年對電影產業帶來的改變，阿湯哥的態度則相當開放。他表示自己並不排斥電視、有線電視或Netflix，認為只要能夠帶來更多工作機會，就是值得肯定的事。不過若問他自己最享受哪一種電影體驗，答案依舊是電影院。

「電影的本質是人性。」湯姆克魯斯談到戲院時表示，他喜歡觀眾坐在同一個空間裡，一起經歷電影帶來的情緒與感受。面對2026年全球電影市場逐漸回溫，他也對觀眾重新走進戲院感到期待，認為電影產業本來就有景氣起伏，而如今觀眾再次回到大銀幕前，是令人振奮的現象。

阿湯哥依舊帥氣迷人。（取材自Instagram）
阿湯哥依舊帥氣迷人。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 他在專訪中親口承認自己對工作要求很高，會比合作演員更早到片場，也會主動溝通期待，並把外界形容他的嚴苛傳言說成「全都是真的」。

  • 《挖掘者》是他和阿利安卓岡札雷合作的新作，類型較少動作特技，而是把重心放在喜劇與劇情表演，顯示他不只滿足於動作巨星形象。

  • 他不排斥電視、有線電視或Netflix，認為能帶來更多工作機會都值得肯定，但他最喜歡的仍是戲院，因為觀眾能在同一空間共享電影情緒。

安卓 阿湯哥 湯姆克魯斯

上一則

72歲趙雅芝 秀20斤非遺高訂 彈幕刷滿「母后登基」

下一則

解鎖5女刊大滿貫 肖戰登VOGUE「銀十」封面創紀錄

延伸閱讀

64歲還有腹肌 湯姆克魯斯認了「對工作過度熱情」

64歲還有腹肌 湯姆克魯斯認了「對工作過度熱情」
阿湯演狂妄富豪被嗆撒旦「下地獄吧」 他不在乎

阿湯演狂妄富豪被嗆撒旦「下地獄吧」 他不在乎

胡歌認了「現在沒得選了」影視寒冬 男神也難逃市場現實

胡歌認了「現在沒得選了」影視寒冬 男神也難逃市場現實
暌違18年 中島哲也新作「懺悔」 滿島光焦慮到求救

暌違18年 中島哲也新作「懺悔」 滿島光焦慮到求救

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女