暌違20年再登GQ封面 阿湯哥認了片場「超嚴苛」傳言

阿湯哥暌違20年再度登上GQ封面。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湯姆克魯斯暌違20年再登GQ封面，親口談片場傳言。

湯姆克魯斯暌違20年再登GQ封面，親口談片場傳言。 重點二： 他坦言工作要求嚴格，常提前到場並直言傳聞都是真的。

他坦言工作要求嚴格，常提前到場並直言傳聞都是真的。 重點三：面對串流改變與電影回溫，他仍最重視戲院觀影體驗。

「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）近期暌違20年再度登上國際時尚雜誌「GQ」封面，這次為新作「挖掘者」（Digger）接受專訪，意外親自證實外界流傳已久的「片場傳說」。一向以敬業、拚命聞名的他，坦言自己對工作確實有一套近乎嚴格的要求，甚至會提前告訴合作演員：「我會比你更早到片場。」

湯姆克魯斯與金獎導演阿利安卓 岡札雷（Alejandro G. Iñárritu）攜手推出「挖掘者」，作品類型與他過去最廣為人知的動作電影有所不同。相較於飛車、特技與高空冒險，這次他將重心放在喜劇與劇情表演，也讓外界再次看見他不只滿足於「動作巨星」這個身分。

阿湯哥性感依舊。（取材自Instagram）

而這份對電影的執著，其實從他年輕時便一路延續至今。談到自己在片場的工作方式，湯姆克魯斯表示，從小就有人提醒他「太嚴肅、太衝」，但他認為，既然選擇投入自己熱愛的事情，就會想把每個細節弄清楚。他也不避諱外界對他的各種形容，反而拿自己開玩笑，直言那些傳聞「全都是真的」。

為了讓拍攝維持效率，阿湯哥甚至會主動和合作演員溝通彼此期待。他強調，自己並不是在意片場上是否顯得完美，真正重要的是找到適合團隊的工具與節奏，「看起來很蠢」並不是他在意的事情。

就連平時工作的細節，他也有自己的一套方法。為了避免受到干擾，湯姆克魯斯會把手機刻意放遠，並且不希望工作人員透過冗長Email溝通。他甚至直接表示，與其收到長篇文字，不如直接到他面前把事情講清楚。

面對串流平台近年對電影產業帶來的改變，阿湯哥的態度則相當開放。他表示自己並不排斥電視、有線電視或Netflix，認為只要能夠帶來更多工作機會，就是值得肯定的事。不過若問他自己最享受哪一種電影體驗，答案依舊是電影院。

「電影的本質是人性。」湯姆克魯斯談到戲院時表示，他喜歡觀眾坐在同一個空間裡，一起經歷電影帶來的情緒與感受。面對2026年全球電影市場逐漸回溫，他也對觀眾重新走進戲院感到期待，認為電影產業本來就有景氣起伏，而如今觀眾再次回到大銀幕前，是令人振奮的現象。

阿湯哥依舊帥氣迷人。（取材自Instagram）