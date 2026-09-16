阻止鄰居窺探 泰勒絲豪宅加強保安 靠太近會有「語音警告」
美國流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）今年3月斥資535萬美元買下俄亥俄州布拉滕達爾（Bratenahl）一棟湖畔豪宅，婚後也開始加強保安。Page Six報導，兩人在房屋周邊設置系統，只要有人靠近住宅，就會觸發語音警告。
當地居民透露：「有鄰居靠近房子時，因為離住宅太近，收到語音警告，提醒不要進入這片土地。」
報導指出，泰勒絲與凱爾西的俄亥俄州豪宅，位於伊利湖畔，設有8間臥室、11間浴室，還包括遊戲室及私人戲院。
房地產經紀人蓋瑞（Patricia Knight Gary）表示，這個社區本身就是相對隱密，泰勒絲夫婦入住後目前並未對當地造成明顯騷動。蓋瑞說，「居民是和大眾一樣，從新聞得知他們搬來了」。
她也表示，目前仍需觀察兩人的入住對當地交通、人流及社區帶來多少影響，「我們知道這裡並不是他們的固定住所，所以現階段無法知道究竟會造成什麼影響，坦白說，只能拭目以待。」
泰勒絲與凱爾西目前在美國各地擁有多處房產，目前兩人在堪薩斯州利伍德（Leawood）的住所仍是主要居所，尤其凱爾西仍效力於堪薩斯城酋長隊期間，該處是兩人主要的家。
兩人今年3月斥資535萬美元購入布拉滕達爾一棟湖畔豪宅，位於伊利湖畔，屋內共有8間臥室、11間浴室，還設有遊戲室與私人戲院。 房屋周邊設置了感應系統，只要有人靠得太近，就可能觸發語音警告，直接提醒對方不要進入這片土地，以加強住家隱私與安全。 房地產經紀人表示，社區本來就較隱密，居民多半也是從新聞得知他們搬入，目前尚未出現明顯騷動；但交通、人流等影響仍需持續觀察。
精華 FAQ
兩人今年3月斥資535萬美元購入布拉滕達爾一棟湖畔豪宅，位於伊利湖畔，屋內共有8間臥室、11間浴室，還設有遊戲室與私人戲院。
房屋周邊設置了感應系統，只要有人靠得太近，就可能觸發語音警告，直接提醒對方不要進入這片土地，以加強住家隱私與安全。
房地產經紀人表示，社區本來就較隱密，居民多半也是從新聞得知他們搬入，目前尚未出現明顯騷動；但交通、人流等影響仍需持續觀察。
上一則
孫燕姿天津演唱會崴腳 雙膝重重跪地…要歌迷別發醜照
下一則