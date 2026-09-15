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「回到未來」米高福克斯坐輪椅登台 抗帕金森逾30年「沒向命運投降」

記者陳穎／即時報導
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米高福克斯獲頒電視界重要人道獎項「鮑勃霍普人道主義獎」。路透
米高福克斯獲頒電視界重要人道獎項「鮑勃霍普人道主義獎」。路透

第78屆艾美獎頒獎典禮已落幕，典禮最感人一幕，就是以經典科幻電影「回到未來」系列走紅全球的65歲好萊塢男星米高福克斯（Michael J. Fox），獲頒電視界重要人道獎項「鮑勃霍普人道主義獎」。當他坐著輪椅登上舞台，全場嘉賓兩度起立鼓掌，向這位長年投入帕金森氏症研究與公益工作的影星致意。

米高福克斯29歲時正值演藝事業高峰，1991年被診斷罹患早發性帕金森氏症。面對突如其來的疾病，他曾選擇隱瞞病情長達7年，直到1998年才公開談論自己的狀況。

米高福克斯在得獎感言中回顧當年的心境，坦言最初不願公開病情，是因為害怕疾病會影響工作，也擔心觀眾得知真相後，是否還能與他的角色產生連結。「我害怕這會影響我的工作與觀眾的連結，他們如果知道我生病了，還會笑得出來嗎？」

公開病情後，他將自身經歷轉化為投入公益的力量。2000年成立米高福克斯基金會（The Michael J. Fox Foundation），長年致力於推動帕金森氏症研究與相關倡議，基金會至今已為研究投入超過30億美元，成為全球帕金森氏症研究的重要非營利資助機構之一。

談到以已故喜劇演員鮑勃霍普命名的人道獎項，米高福克斯表示，自己一直受到鮑勃霍普精神啟發，「當生活變得很艱難時，你就要挺身而出、給予幫助；如果在過程中能找到一點快樂，那就更棒了。」

領獎時，米高福克斯也向台下同業表達感謝。

米高福克斯以「回到未來」在好萊塢大為走紅。圖／摘自IMDb
米高福克斯以「回到未來」在好萊塢大為走紅。圖／摘自IMDb

米高福克斯坐著輪椅現身艾美獎頒獎典禮。路透
米高福克斯坐著輪椅現身艾美獎頒獎典禮。路透

精華 FAQ

  • 他獲頒電視界重要的人道獎項「鮑勃霍普人道主義獎」。當他坐輪椅登台時，全場兩度起立鼓掌，向他長年投入帕金森氏症研究與公益工作的付出致意。

  • 他在29歲、演藝事業正值高峰時於1991年確診早發性帕金森氏症，之後選擇隱瞞病情長達7年，直到1998年才公開談論自己的狀況。

  • 米高福克斯在2000年成立米高福克斯基金會，長期推動帕金森氏症研究與倡議，至今已投入超過30億美元，成為全球重要的非營利資助力量。

艾美獎 好萊塢

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