「辣妹過招」亞曼達塞佛瑞宣布離婚：我們分居很久了
曾主演「媽媽咪呀！」（Mamma Mia!）、「辣妹過招」（Mean Girls）等作品的好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）宣布與演員老公湯瑪斯薩多斯基（Thomas Sadoski）結束9年婚姻，兩人於15日透過《People》發表聲明，證實已分居一段時間，並表示這項決定對彼此及家庭而言都是正確的選擇。
兩人在聲明中表示：「我們會永遠擁有彼此——而且這很好（GOOD）。」
40歲的亞曼達塞佛瑞與薩多斯基於2017年結婚，育有2名子女，包括9歲女兒妮娜（Nina）及5歲兒子湯瑪斯（Thomas）。
亞曼達塞佛瑞近年曾談及在演藝事業與家庭之間取得平衡的挑戰。2025年11月，她接受《Us Weekly》訪問時表示，同時撫養2名孩子並投入演藝工作「真的很難」。當時她正忙於電影「家弒服務」(The Housemaid)及「安李與她的烏托邦」(The Testament of Ann Lee)兩部電影，且兩片於同年推出。
她坦言：「這是我和孩子們一起生活以來，工作最多的一次，我以前從來沒有兩部電影同時上映過。」她更笑稱：「所以，我現在有點瘋狂。」
今年1月，亞曼達塞佛瑞曾談到丈夫為支持她的事業「犧牲很多」。她表示，薩多斯基知道目前自己獲得的演出機會「非常驚人」，但她也強調：「我確實拒絕了很多。」
兩人透過《People》發表聲明，證實已分居一段時間，並正式結束9年婚姻。他們表示這項決定對彼此及家庭而言都是正確的選擇。 亞曼達塞佛瑞與湯瑪斯薩多斯基於2017年結婚，婚姻維持約9年，育有2名子女，分別是9歲女兒妮娜和5歲兒子湯瑪斯。 亞曼達塞佛瑞曾坦言，同時撫養2名孩子並投入演藝工作真的很難。她當時忙於多部電影，並提到自己已拒絕不少工作機會。
精華 FAQ
兩人透過《People》發表聲明，證實已分居一段時間，並正式結束9年婚姻。他們表示這項決定對彼此及家庭而言都是正確的選擇。
亞曼達塞佛瑞與湯瑪斯薩多斯基於2017年結婚，婚姻維持約9年，育有2名子女，分別是9歲女兒妮娜和5歲兒子湯瑪斯。
亞曼達塞佛瑞曾坦言，同時撫養2名孩子並投入演藝工作真的很難。她當時忙於多部電影，並提到自己已拒絕不少工作機會。
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