「辣妹過招」亞曼達塞佛瑞宣布離婚：我們分居很久了

亞曼達塞佛瑞（左）與湯瑪斯薩多斯基宣布離婚。（美聯社）

曾主演「媽媽咪呀！」（Mamma Mia!）、「辣妹過招」（Mean Girls）等作品的好萊塢 女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）宣布與演員老公湯瑪斯薩多斯基（Thomas Sadoski）結束9年婚姻，兩人於15日透過《People》發表聲明，證實已分居一段時間，並表示這項決定對彼此及家庭而言都是正確的選擇。

兩人在聲明中表示：「我們會永遠擁有彼此——而且這很好（GOOD）。」

40歲的亞曼達塞佛瑞與薩多斯基於2017年結婚，育有2名子女，包括9歲女兒妮娜（Nina）及5歲兒子湯瑪斯（Thomas）。

亞曼達塞佛瑞近年曾談及在演藝事業與家庭之間取得平衡的挑戰。2025年11月，她接受《Us Weekly》訪問時表示，同時撫養2名孩子並投入演藝工作「真的很難」。當時她正忙於電影「家弒服務」(The Housemaid)及「安李與她的烏托邦」(The Testament of Ann Lee)兩部電影，且兩片於同年推出。

她坦言：「這是我和孩子們一起生活以來，工作最多的一次，我以前從來沒有兩部電影同時上映過。」她更笑稱：「所以，我現在有點瘋狂。」

今年1月，亞曼達塞佛瑞曾談到丈夫為支持她的事業「犧牲很多」。她表示，薩多斯基知道目前自己獲得的演出機會「非常驚人」，但她也強調：「我確實拒絕了很多。」