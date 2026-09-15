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艾美獎／又唱又跳還模仿妮可基嫚…哈吉塔首主持玩很大

娛樂新聞組╱綜合報導
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主持人瑪莉絲卡哈吉塔堪稱艾美獎頒獎典禮最大亮點之一。(美聯社)
主持人瑪莉絲卡哈吉塔堪稱艾美獎頒獎典禮最大亮點之一。(美聯社)

首度擔任艾美獎主持人的瑪莉絲卡哈吉塔(Mariska Hargitay)成為典禮最大亮點之一。這位因「法律與秩序：特殊受害者」(Law & Order: Special Victims Unit)走紅的女星，不僅又唱又跳，還大玩模仿與明星互動，讓原本嚴肅的頒獎典禮增添不少娛樂效果，更成為15年來首位主持艾美獎的女性。

哈吉塔一開場便改編經典歌曲，帶來「I Love TV Screens」音樂橋段，還找來紐約尼克球星傑倫布朗森(Jalen Brunson)客串，將電視、體育與好萊塢元素一次融合。她也拿自己長年演出「法律與秩序：特殊受害者」開玩笑，笑稱自己在劇中「逮捕」過不少今晚到場的明星，現場笑聲不斷。

其中最受矚目的橋段，是哈吉塔模仿妮可基嫚(Nicole Kidman)暴紅的AMC戲院廣告。她一本正經重現廣告中的招牌台詞與動作，沒想到坐在台下的妮可直接出聲「抗議」，兩人隔空互動，讓全場笑翻，也成為當晚社群討論度最高的畫面之一。

除了搞笑，哈吉塔也展現感性一面。她提到自己長年參與電視劇的經歷，並強調影視故事能讓不同背景的人產生連結。值得一提的是，她在本屆艾美獎稍早已憑紀錄片「我媽珍妮」(My Mom Jayne)拿下兩座獎，因此此次登台主持，等於是先以得獎者身分再轉換成主持人，成為典禮少見的雙重焦點。

哈吉塔能擔任本屆主持人也別具意義。她自1999年起演出「法律與秩序：特殊受害者」，飾演奧莉維亞‧班森(Olivia Benson)至今，長年累積的電視國民度，讓她不靠傳統喜劇主持人的路線，也能駕馭大型頒獎典禮。外媒認為，她以唱跳、懷舊與明星互動打造出的開場，成功讓艾美獎多了不少話題。

精華 FAQ

  • 她以又唱又跳的方式登場，還加入模仿、互動與自嘲橋段，把原本偏嚴肅的頒獎典禮變得更有娛樂性，也成為全場最受矚目的亮點之一。

  • 她改編經典歌曲推出「I Love TV Screens」橋段，並找來傑倫布朗森客串，將電視、體育與好萊塢元素融合，也拿自己在劇中的執法角色開玩笑。

  • 因為她先憑紀錄片「我媽珍妮」拿下2座獎，之後又以主持人身分登台，從得獎者轉為典禮主角，讓她同時成為頒獎與表演兩方面的焦點。

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