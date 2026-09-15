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艾美獎／千黛亞頂短髮新造型走紅毯 霍蘭德驚喜坐台下

娛樂新聞組／綜合報導
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千黛亞身穿訂製水晶珠飾禮服，成為艾美獎紅毯鎂光燈焦點。(歐新社)
千黛亞身穿訂製水晶珠飾禮服，成為艾美獎紅毯鎂光燈焦點。(歐新社)

英國男星湯姆霍蘭德(Tom Holland)驚喜現身第78屆艾美獎會場，雖未與妻子千黛亞(Zendaya)一起走紅毯，卻低調坐在台下為她加油，兩人罕見同場立刻成為典禮焦點。這也是湯姆霍蘭德首度現身艾美獎，千黛亞則以「高校十八禁」(Euphoria)第三季入圍劇情類最佳女主角，夫妻同框讓粉絲驚喜不已。

千黛亞當晚先獨自踏上紅毯，身穿訂製水晶珠飾禮服，搭配全新短髮造型，成為紅毯鎂光燈焦點。雖然湯姆霍蘭德沒有陪她走紅毯，但稍後被發現已悄悄進入會場，並在台下陪伴妻子，罕見公開同場的畫面迅速在網路掀起討論。

這也是兩人結婚後難得的同框。兩人因合作「蜘蛛人」系列電影結緣，從銀幕搭檔發展成戀人，2021年公開戀情，今年則傳出完成婚禮。

千黛亞此次是第6度獲艾美獎提名，也是她最後一次以「高校十八禁」角色Rue角逐劇情類最佳女主角。她過去已在2020年及2022年兩度拿下該獎，並創下最年輕得主及首位兩度獲獎的黑人女性演員紀錄。這次她雖未能三度封后，最終由「萬中選一」(Pluribus)的瑞亞席洪(Rhea Seehorn)奪獎，但千黛亞的紅毯造型與湯姆霍蘭德驚喜現身，仍成為典禮最受矚目的場外話題之一。

值得一提的是，兩人今年工作量都相當驚人，除了「高校十八禁」外，還共同主演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」(The Odyssey)，並攜手回歸「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)。千黛亞接下來還有「沙丘：第三部」(Dune: Part Three)宣傳行程，夫妻倆的事業版圖持續擴大，也讓這次艾美獎罕見同場更顯受到關注。

精華 FAQ

  • 他並沒有和千黛亞一起走紅毯，而是低調坐在台下觀禮，悄悄為妻子加油。這也是他首度現身艾美獎，罕見同場立刻引發關注。

  • 千黛亞獨自踏上紅毯，穿著訂製水晶珠飾禮服，並搭配全新短髮造型，整體視覺十分搶眼。她一登場就成為現場鎂光燈追逐焦點。

  • 她以《高校十八禁》第3季入圍劇情類最佳女主角，這是第6度獲提名，也是最後一次角逐該角色獎項。最後由瑞亞席洪奪獎，千黛亞未能三度封后。

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