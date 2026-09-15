發表挺巴勒斯坦言論 麥可莫遭「紅髮艾德」巡演除名

麥可莫稱被流行天王「紅髮艾德」巡演除名。(路透資料照片)

葛萊美獎得主麥可莫(Macklemore)因9月初在新澤西州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)發表支持巴勒斯坦 言論，已被流行天王「紅髮艾德」(Ed Sheeran)巡演除名。

美聯社報導，麥可莫在Instagram發文指出，多個場地告知主辦單位，禁止他擔任紅髮艾德「Loop」巡演的開場嘉賓。儘管這位以熱門歌曲「Thrift Shop」及同婚歌曲「Same Love」聞名的饒舌歌手，多年來持續關注巴勒斯坦困境。

「為什麼現在變成問題？因為我要和頂尖藝術家同台，在全美最大體育場演出，」麥可莫說，「當『自由巴勒斯坦』聲量達到一定程度，風險就太大了。」

許多組織與專家指以色列在加薩 的軍事行動構成種族滅絕(genocide)，以色列對此強烈否認。

拒絕場館包含NFL新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)主場吉列體育場(Gillette Stadium)。老闆克拉夫特(Robert Kraft)聲明指出，取消演出是因麥可莫近期言論及過往反猶太 主義色彩的言詞，「這對猶太社群造成極大冒犯」。

麥可莫於9月5日演唱抗議歌曲「Hind's Hall」時高呼「解放巴勒斯坦」。該曲歌名紀念在加薩被以軍開火喪生的5歲女孩欣德‧拉賈卜(Hind Rajab)。他在演唱會上強調，「批評以色列或種族隔離，絕非批評猶太兄弟姐妹。這是為了和平與尊嚴。」

麥可莫表示對紅髮艾德並無惡意，兩人依然是朋友。