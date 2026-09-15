艾美獎／「匹茲堡醫魂」成大贏家 珍史馬特5度封后破紀錄

諾亞懷利蟬聯劇情類最佳男主角。(歐新社)

第78屆艾美獎 14日在洛杉磯 揭曉，「匹茲堡醫魂」(The Pitt)一舉拿下最佳劇情類影集，男主角諾亞懷利(Noah Wyle)也蟬聯劇情類最佳男主角，成為本屆最大贏家之一；「天后與草莓」(Hacks)女星珍史馬特(Jean Smart)則五度封后，創下艾美獎新紀錄。另一焦點是「萬中選一」(Pluribus)女星瑞亞席洪(Rhea Seehorn)終於首度奪得劇情類最佳女主角，讓今年艾美獎既有紀錄誕生，也有多年「陪跑」演員成功圓夢。

綜合媒體報導，「匹茲堡醫魂」今年以25項提名領跑，最終抱走最佳劇情類影集，諾亞懷利也憑急診醫師角色連續兩年拿下最佳男主角。領獎時，他回憶自己從小在電視機旁長大，演戲一直是自己想從事的工作，能獲得同行肯定讓他格外感動。

瑞亞席洪則終於突破多年「陪跑」命運，以「萬中選一」首度奪得劇情類最佳女主角。她領獎時感謝主創文斯吉利根(Vince Gilligan)、劇組與家人，也向同場入圍者表達敬意，強調演員之間是彼此連結，而不是互相比較，讓這座等待多年的獎項更顯珍貴。艾莉森珍妮(Allison Janney)則憑「頭號外交官」(The Diplomat)拿下劇情類最佳女配角。

喜劇獎項方面，「天后與草莓」女主角珍史馬特第五度拿下喜劇類最佳女主角，而且該劇每一季都由她獲獎，成為艾美獎史上首位完成這項紀錄的演員；她累計艾美獎得獎數也來到8座。

限定劇或電視電影類方面，馬修瑞斯(Matthew Rhys)以「獸藏我心」(The Beast in Me)拿下最佳男主角。真人實境節目則由「叛徒」(The Traitors)再度拿下最佳競賽實境節目，完成連續得獎紀錄。

至於場外話題，泰勒絲(Taylor Swift)雖有作品入圍，卻沒有現身，反而前往堪薩斯城觀看丈夫崔維斯凱爾西(Travis Kelce)的NFL賽事，還與湯姆克魯斯(Tom Cruise)同坐看球，意外成為頒獎夜另一大焦點。

珍史馬特五度封后，創下艾美獎新紀錄。(歐新社)

瑞亞席洪突破多年「陪跑」命運，首度奪得劇情類最佳女主角。(歐新社)