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艾美獎「戴洗碗手套」走紅毯？雪琳伍德莉造型被吐槽

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雪琳伍德莉艾美獎紅毯造型，被網友說一言難盡。（歐新社）
雪琳伍德莉艾美獎紅毯造型，被網友說一言難盡。（歐新社）

34歲女星雪琳伍德莉（Shailene Woodley）相隔近10年再度踏上艾美獎紅毯，這次她以Balenciaga造型亮相，下身搭金蔥褲裝，卻引發網友兩極評價。

雪琳伍德莉上一次參加艾美獎是在近10年前，她因演出「美麗心計」（Big Little Lies）入圍。14晚她再次登上艾美獎，一身褲裝現身紅毯，以酒紅色歌劇長手套搭配深V上衣，並將頭髮向後梳成低馬尾。

不過，這身造型很快在網路引發熱烈討論。有網友吐槽：「這到底是什麼洗碗手套？」另一名網友則在X發文寫道：「我對造型師有很多意見。」還有人半開玩笑表示：「雪琳伍德莉穿著……我真的不知道該怎麼形容，但至少妳來了，我沒來，所以妳就盡情發揮吧。」

也有不少粉絲力挺她的造型，有人留言：「天啊，我覺得這套衣服很有趣！」但仍有人抱持保留態度，一名網友表示：「每一件單品都很好看，但搭在一起就很奇怪。」

儘管紅毯造型引發正反兩面聲音，雪琳伍德莉今年確實有值得慶祝的理由。她剛憑Hulu影集「Paradise」中的角色安妮（Annie）拿下創意藝術艾美獎「劇情類最佳客串女演員」（Guest Actress in a Drama Series），正式成為艾美獎得主。

雪琳伍德莉艾美獎紅毯造型，被網友說一言難盡。（歐新社）
雪琳伍德莉艾美獎紅毯造型，被網友說一言難盡。（歐新社）

精華 FAQ

  • 她以Balenciaga褲裝搭配酒紅色歌劇長手套與深V上衣亮相，整體風格強烈，卻被部分網友吐槽像「洗碗手套」，因此迅速掀起熱議。

  • 有人批評造型怪異，直言對造型師有很多問題，也有人認為單品本身不錯但搭配奇怪；不過也有粉絲覺得這套服裝有趣，表達支持。

  • 她這次不只重返艾美獎紅毯，也因在Hulu影集《Paradise》中飾演安妮，拿下創意藝術艾美獎劇情類最佳客串女演員，正式成為艾美獎得主。

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