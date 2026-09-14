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艾美獎／泰勒絲抱愛貓「驚喜現身」 得獎名單一次看

記者廖福生／即時報導
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珍史瑪特開心高舉獎座慶祝。(路透)
珍史瑪特開心高舉獎座慶祝。(路透)

第78屆艾美獎將講典禮今登場，樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）更以預錄影片方式驚喜「現身」。喜劇界老戲骨珍史瑪特（Jean Smart）憑藉代表作「天后與草莓」再度摘下喜劇類最佳女主角，寫下驚人紀錄；男星馬修瑞斯（Matthew Rhys）則創紀錄狂掃喜劇類與迷你影集雙料影帝，成為典禮最大贏家。

珍史瑪特在「天后與草莓」中展現極具感染力的喜劇演技，該劇播映五季以來，她竟達成「每季皆獲獎」的霸氣大滿貫紀錄，也是艾美獎史上首位靠同一部作品連續稱霸五季的演員。

連同今日獎座在內，珍史瑪特個人生涯已累積8座艾美獎，順利追平茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）、克蘿麗絲利奇曼（Cloris Leachman）以及同日獲獎的艾莉森珍妮（Allison Janney），並列獲獎次數最多的傳奇女星。

另一方面，男星馬修瑞斯（Matthew Rhys）寫下難以超越的歷史障礙。他今先以「寡婦灣」奪得喜劇類最佳男主角，隨後再憑「獸藏我心」勇奪迷你影集及電視電影最佳男主角。

馬修瑞斯（Matthew Rhys）狂掃喜劇類與迷你影集雙料影帝。(路透)
馬修瑞斯（Matthew Rhys）狂掃喜劇類與迷你影集雙料影帝。(路透)

馬修瑞斯曾在2018年以「冷戰諜夢」封帝，今狂掃喜劇類與迷你影集雙料影帝，也讓他成功稱霸戲劇、喜劇與迷你影集三大類別，一舉成為艾美獎歷史上首位囊括三大影帝頭銜的男演員。

除了台上精采角逐，頒獎典禮現場另一大驚喜，則是樂壇天后泰勒絲的預錄短片。主持人瑪莉絲卡哈吉塔（Mariska Hargitay）在片中化身「法網遊龍：特案組」經典角色，沒想到泰勒絲竟抱著愛貓「Olivia Benson」驚喜登場。

▲ 影片來源：X平台＠nbc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

而目前泰勒絲無法親臨頒獎典禮現場，是因為她正遠在堪薩斯城，為球員老公特崔維斯凱爾西（Travis Kelce）所屬的球隊堪薩斯酋長隊新球季首戰加油打氣。

2026第78屆艾美獎得獎名單

戲劇類影集最佳男主角：「匹茲堡醫魂」諾亞懷利

戲劇類影集最佳女主角：「萬中選一」瑞雅希洪

戲劇類影集最佳男配角：「特遣任務」湯姆佩爾瑞

戲劇類影集最佳女配角：「頭號外交官」艾莉森珍妮

喜劇類影集最佳男主角：「寡婦灣」馬修瑞斯

喜劇類影集最佳女主角：「天后與草莓」珍史瑪特

喜劇類影集最佳男配角：「寡婦灣」史蒂芬魯特

喜劇類影集最佳女配角：「寡婦灣」凱特奧弗林

最佳迷你影集：「DTF聖路易日記」

迷你影集、電視電影最佳男主角：「獸藏我心」馬修瑞斯

迷你影集、電視電影最佳女主角：「明亮燦爛的你」莎莉菲爾德

精華 FAQ

  • 她憑《天后與草莓》再度拿下喜劇類最佳女主角，並達成該劇播映5季、自己每季都得獎的紀錄，成為艾美獎史上首位靠同一部作品連續稱霸5季的演員。

  • 他先以《寡婦灣》拿下喜劇類最佳男主角，再以《獸藏我心》奪得迷你影集及電視電影最佳男主角，成為艾美獎史上首位囊括戲劇、喜劇與迷你影集三大類影帝的男演員。

  • 泰勒絲因人在堪薩斯城為酋長隊加油，改以預錄短片驚喜登場，影片中她抱著愛貓Olivia Benson，並由主持人瑪莉絲卡哈吉塔扮演《法網遊龍：特案組》角色互動。

艾美獎 泰勒絲

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